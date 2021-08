Olimpiadi: ecco chi ha vinto più medaglie per numero di abitanti

A fine novembre dello scorso anno, in seguito alla pubblicazione della “rossa”, la Guida Michelin 2021, stilammo una classifica che era ordinata per densità di stelle sulla popolazione del comune in cui vi erano i ristoranti stellati.

Sul podio, al terzo posto Orta San Giulio (No); al secondo posto Rivodutri (Ri) ed al primo posto Serralunga d’Alba (Cn).

Mutatis mutandis, ci accingiamo a fare cosa analoga con il medagliere finale delle Olimpiadi di Tokio appena conclusesi.

Dividiamo il numero totale delle medaglie conquistate dalle prime 22 nazioni classificatesi nel medagliere, per la popolazione delle suddette nazioni.

Ecco le considerazioni che ne scaturiscono.

A fronte di un robusto medagliere che la pone seconda in classifica con 88 medaglie, precipita ad occupare l’ultima posizione della nostra classifica, la CINA.

Il 12° posto nel medagliere con 21 medaglie, fa arretrare il Brasile al ventunesimo posto: una medaglia ogni 10milioni di brasiliani !

Al ventesimo posto, a fronte del diciannovesimo nel medagliere, quindi appena un solo gradino più giù, il Kenya

Gli USA, vincitori di queste olimpiadi con ben 113 medaglie, precipitano al diciannovesimo posto nella nostra classifica.

La Spagna, ventiduesima nel medagliere, sale al diciottesimo posto nella nostra classifica.

Interessante la situazione della Polonia, che è al diciassettesimo posto in entrambe le classifiche.

E sapete quale altra nazione ha la stessa sorte ?!? Il nostro Bel Paese !

Siamo decimi nel medagliere e siamo decimi anche nella nostra classifica. Abbiamo conquistato 40 medaglie e siamo all’incirca 60milioni.

Risaliamo la nostra classifica, individuando così i Paesi ancora più “sportivi”.

Al nono posto la Gran Bretagna (quarta nel medagliere).

All’ottavo posto la Repubblica Ceca (diciottesima nel medagliere). La Repubblica Ceca consegue 11 medaglie e ha una popolazione 11milioni di abitanti: una medaglia per ogni milione di abitanti.

Al settimo posto Cuba (quattordicesima nel medagliere).

Al sesto posto la Norvegia (ventesima nel medagliere).

Al quinto posto l’Australia (sesta nel medagliere).

Al quarto posto l’Ungheria (quindicesima nel medagliere), L’Ungheria ottiene 20 medaglie su una popolazione di 10milioni di abitanti: una medaglia ogni 500mila ungheresi.

Ed eccoci al podio.

Al terzo posto l’Olanda (settima nel medagliere).

Al secondo posto la Giamaica (ventunesima nel medagliere). La Giamaica ottiene 9 medaglie su una popolazione di 3milioni di abitanti: all’incirca una medaglia ogni 300mila giamaicani.

Al primo posto la Nuova Zelanda (tredicesima nel medagliere). La Nuova Zelanda ottiene 20 medaglie su una popolazione di 5milioni di abitanti: all’incirca una medaglia ogni duecentocinquantamila neozelandesi.

Nel gioire per le nostre 40 medaglie e per il decimo posto sia nel medagliere che nella nostra classifica, facciamo una considerazione che, ben lungi dallo scalfire minimamente la grande soddisfazione, una piccola riflessione ce la deve far fare: dove c’era una squadra e una palla proprio bella figura, diciamocela, non l’abbiamo fatta: pallacanestro, pallanuoto, pallavolo. Però il mese scorso a Wembley, con una squadra ed un pallone siamo diventati Campioni d’Europa.

Va bene !