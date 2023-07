Per i fan di Lilo & Stitch: tutto sul nuovo remake di 2024

Se ami Lilo&Stitch quanto noi, sicuramente conosci già il negozio di peluche Illufantasy, dove troverai i peluche Disney tra i quali ci sono tanti peluche Lilo&Stitch, compresi i peluche giganti di Stitch in vari colori. Troverai anche altri peluche classici come come quelli de Il re leone, Toy Story, tra le altre licenze originali al 100%.

L'amore e l'interesse per i peluche Disney dei cartoni animati non ha età infatti questi pupazzi, come i tanto amati peluches di Stitch, sono apprezzati sia dai più piccoli ma anche da adulti nostalgici. Quando è uscito il primo cartone animato intitolato Lilo & Stitch, nel 2002, questo si è rivelato come una grande novità per i bambini di quegli anni ma anche per chi già era affezionato ai cartoni animati Disney e attendeva con ansia una nuova uscita. La storia della grande amicizia e il valore della famiglia e dell'amore presente in questa pellicola ha scaldato tantissimi cuori, di grandi e piccini e ha emozionato adulti e bambini ogni volta che il cartone veniva nuovamente riprodotto. In quegli anni ci si affidava ancora al formato video cassetta, anche se iniziavano a diffondersi i primi DVD; in ogni caso il supporto più comune per godersi un film o un cartone animato come questo erano il registratore e la televisione e si collezionavano le mitiche video cassette della Disney. Negli ultimi anni, probabilmente per la grande nostalgia e per il piacere che questi cartoni animati suscitano, la casa Disney ha messo in atto una grande produzione di remake in stile Action Movie, di cartoni animati già prodotti in passato dalla stessa Disney, mettendo però in scena la storia con veri e propri attori, riprendendo la trama, spesso anche i dialoghi, le ambientazioni del cartone animato.

Nel 2024 è atteso con impazienza l’Action Movie del tanto amato Lilo & Stitch. Siamo tutti in trepida attesa e molto curiosi di goderci tutto d’un fiato lo splendido lavoro messo in atto della Disney per farci trasportare ancora una volta in mondo magico attraverso le emozioni che quella storia ci suscita. In attesa della data d'uscita possiamo far accendere la nostra curiosità grazie a delle notizie trapelate e che riguardano la futura pellicola.

Se amate il cartone animato della Disney uscito in Italia ormai più di vent’anni fa, sicuramente apprezzerete anche queste curiosità in anteprima riguardo la prossima uscita del remake tanto atteso:

L’inizio delle riprese è già in atto e il cast già deciso:

Le riprese sono già in corso per la piattaforma Disney+: dopo la selezione del cast, composto dalla giovane Maia Kealoha che interpreterà Lilo, sentiremo ancora una volta Chris Sanders dare voce all'alieno al centro della trama, così come era stato per la versione animata.

Una nuova promessa del cinema, la piccola Maia interpreta Lilo.

La piccola attrice Maia Kealoha è originaria delle Hawaii: la giovanissima attrice che interpreterà Lilo è di origine hawaiana proprio come il suo personaggio, e comparirà sugli schermi come una giovane promessa del cinema; infatti nonostante sia alle prime armi e alla prima esperienza, ha già dimostrato di avere un grande talento e sarà in grado di emozionare gli spettatori, sia i più affezionati alla storia già conosciuta che chi la guarderà in Live Action per la prima volta. La giovane attrice ha soli sei anni ed è ansiosa per il suo debutto come attrice.

Interpreti affezionati non vogliono rinunciare a comparire nell’Action Movie.

Il ritorno di interpreti del passato: Jason Scott Lee aveva partecipato al cast originale del cartone animato del 2002 come doppiatore del personaggio di David; per il Live Action è già stato scelto un altro attore per interpretare questo personaggio, ma Jason Scott Lee ha rivelato, durante una puntata del podcast "Kyle Meredith With…" che apparirà comunque nel live action interpretando il manager di Luau. Non aveva intenzione di far mancare la sua presenza, anche solo per un cameo sul grande schermo, regalando gioia e soddisfazione ai fan già affezionati alla storia.

Dove potremo vedere il film?

Non si sa ancora niente di certo riguardo l’uscita del film: probabilmente verrà lanciato in onda direttamente sul canale streaming Disney+ per diffonderne più rapidamente la visione, ma chi può negare che potrebbe essere anche lanciato nelle sale cinematografiche? Per avere la certezza sull’uscita della pellicola è necessario aspettare ancora un poco.

Sarà un film di successo questo tanto atteso remake?

Per il live action di Lilo & Stitch sono stati stanziati circa 60 milioni di dollari come budget ideale e la riproduzione dell’alieno aggressivo Stitch sarà attuata grazie all’ausilio della tecnologia CGI, mentre per le scene sul set gli attori reciteranno con l’ausilio di un pupazzo nelle scene in cui il piccolo alieno dovrà essere presente; questa modalità infatti facilita la performance degli attori in scena perché gli consente di interagire come se il personaggi del simpatico alieno Stitch fosse realmente presente.