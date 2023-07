Picnic in giardino: come decorare con le luci

L'estate è il momento perfetto per organizzare feste all'aperto e godersi il tempo libero nel proprio giardino. E cosa c'è di più suggestivo di un picnic in giardino illuminato da luci scintillanti? Ma soprattutto… perché ricorrere ai vecchi sistemi di illuminazione, costosi e ad alto consumo, quando possiamo fare affidamento all’innovazione delle moderne luci per giardino ?

Nel campo dell’illuminazione artificiale sono arrivate tantissime novità e, tra queste, non possiamo non menzionare i led, convenienti ed affidabili luci da giardino che permettono di poter contare su una soluzione economica, a risparmio energetico e dalla durata infinita. A tale proposito, oggi, andremo alla scoperta delle migliori idee per decorare giardini e spazi all’aperto con luci colorate e innovative per creare un'atmosfera magica e memorabile.

Tutti i vantaggi dell'illuminazione LED per l'esterno

Quando parliamo di luci per giardino i LED sono sicuramente la scelta migliore. Esse offrono numerosi vantaggi, come un consumo energetico ridotto, una maggiore durata e una vasta gamma di opzioni di colore e intensità. Inoltre le luci LED sono più resistenti agli agenti atmosferici e possono affrontare qualunque intemperia o escursione termica senza ridurre la qualità dell’illuminazione.

Cascate di luci LED a nastri

Un modo fantastico per creare un'atmosfera da favola nei nostri giardini è quello di utilizzare luci LED a nastri. Esse possono essere avvolte intorno ad alberi, siepi o strutture per creare una cascata di luci scintillanti. Sul mercato sono presenti nastri LED di diverse lunghezze e colori per adattarli al tema e all'atmosfera che si desidera creare. Le luci a nastri LED sono flessibili e facili da installare e permettono di creare composizioni creative e originali per ogni occasione e per ogni stile d’arredo.

Lampadine sospese in aria: una moda che ammalia tutti

Le lampadine sospese in aria sono un'idea elegante per decorare il giardino durante un picnic o una festa all'aperto. Per ottenere un effetto memorabile è possibile optare per le lampadine a LED di grandi dimensioni e appenderle su corde o cavi tesi tra gli alberi o le colonne del patio. Questa installazione creerà un'illuminazione spettacolare, perfetta per cene all'aperto o serate speciali con amici e familiari.

In questi ultimi anni sono tornate di forte tendenza sia nel design delle abitazioni private che nell’allestimento di sale ricevimenti, negozi e locali. Le troviamo spesso e volentieri anche in occasioni di matrimoni, festival all’aperto e serate in musica presso locali e discoteche.

Candele LED: quasi più belle di quelle vere

Le candele sono un classico intramontabile per creare un'atmosfera intima e romantica. Tuttavia, quando si tratta di decorare il giardino, le candele tradizionali possono rappresentare un serio rischio di incendio. Ecco perché esiste un’alternativa deliziosa che si presta divinamente sia in ambienti chiusi che all’aperto: le candele LED.

Queste luci da giardino sono realizzate per offrire un effetto fiamma realistico e possono essere posizionate, in totale sicurezza, su tavoli, ripiani, terreno e così via. Il loro merito? Creare un'atmosfera calda e accogliente senza preoccuparti del fuoco e, soprattutto, della durata. Per questo sono adatte anche agli interni, magari per chi ama creare un’atmosfera soffusa e romantica sia in soggiorno che nella zona notte.

MicroLED a catena: un fascio di luce elegante, romantico e senza tempo

Le catene di microLED sono un'opzione versatile per decorare il tuo giardino con luci. Si possono utilizzare per creare una luce guida lungo un percorso, una ringhiera o un gazebo e creare punti luce delicati ma di grande impatto visivo. Oppure si possono avvolgere attorno a colonne, pali o alberi per creare incantevoli effetti luminosi a spirale. La loro particolarità è che sono estremamente versatili e, quindi, possono adattarsi a qualsiasi superficie del giardino, offrendo luce di qualità e un’atmosfera incantata.

Conclusioni: ad ogni giardino il suo led

In conclusione le luci giuste possono trasformare il nostro giardino in un luogo magico. Scegliendo luci LED per l'esterno potremo beneficiare dei vantaggi di un'illuminazione energeticamente efficiente e resistente a qualsiasi condizione atmosferica e, ovviamente, a qualunque temperatura: dai nastri LED alle lampadine sospese, passando per le candele LED e le reti di luci di varie forme e dimensioni, sul mercato è presente un’incredibile varietà di soluzioni per decorare il giardino e renderlo più bello in qualunque occasione.