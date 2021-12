Riaperto il Glam di Sanremo, a pochi passi dal celebre Casinò

Sono stati due anni difficili per tutti e a tutti i livelli, e anche se ancora non possiamo dirci fuori dall'emergenza pandemia, di sicuro da qualche mese a questa parte abbiamo dei segnali di un po' più di sereno all'orizzonte. Si tratta di una vera boccata d'ossigeno per tutti, sia a livello personale che collettivo, per quanto riguarda la vita quotidiana di tutti noi e naturalmente gli aspetti lavorativi. Tutti i settori produttivi sono infatti stati pesantemente colpiti dalla pandemia, da quelli primari a quelli meno necessari ma non per questo meno rilevanti dal punto di vista economico: basti fare l'esempio del turismo e della ristorazione, tra le attività più messe in ginocchio dalla pandemia. È il caso per esempio del settore del gioco, intaccato pesantemente da un lato per quanto riguarda le scommesse, con moltissimi eventi sportivi a lungo sospesi, ma anche da quello del gambling, in particolare per quanto riguarda i casino: casinò, che a causa del lockdown determinato dal covid hanno sofferto parecchio, come ovvio, tranne quelli online.





I casinò online, un'ancora di salvezza per il settore del gambling

In effetti, i siti di casinò online hanno visto un vero e proprio boom, durante i mesi più difficili dell'emergenza Covid. Con moltissime persone costrette in casa dalle restrizioni, oppure colpite dal viruso semplicemente con un sacco di tempo libero a disposizione, infatti, l'accesso alle sale virtuali con le roulette, il blackjack e naturalmente le centinaia di slot online presenti sui migliori casinò online AAMS (a proposito: AAMS, oggi ADM, è l'ente regolatore del gioco nel nostro Paese. Solo i siti che presentano il logo dell'Agenzia Dogane e Monopoli e il numero a cinque cifre che identifica la licenza di gioco è una garanzia sicura al 100% di trovarsi su siti di casinò online sicuri, nei quali i giochi vengono regolarmente testati e non correrete mai il rischio di frodi o di mancati pagamenti delle vincite) è letteralmente esploso, aiutando l'intero settore a rimanere a galla e a non affondare sotto i colpi del Covid.



Ora però, è il momento di sfruttare il buon andamento della campagna vaccinale e di "tornare alla vita", cominciando a frequentare luoghi e perle dell'Italia dal vivo. Unendo, perché no, utile e dilettevole e concedendosi magari una capatina in uno dei più celebri casinò "terrestri" della Penisola, quello di Sanremo, approfittando della riapertura di un celebre ristorante a due passi dalla sala da gioco.



Riapre il glam, un segnale per la ripartenza

Chi conosce Sanremo sa che il Glam è un posto da cui non si può proprio prescindere. Si tratta di uno dei ristoranti più celebri della Città dei Fiori, posto proprio a due passi dal Casinò e da un altro luogo simbolo della cittadina, la suggestiva Chiesa Russa. Grazie a una proposta culinaria di grande raffinatezza, improntata alla modernità ma che non dimentica i piatti della tradizione internazionale, il menu di questo storico locale sanremese è in grado di soddisfare sia i turisti in cerca dei sapori del Ponente ligure (in particolare con i celebri gamberi rossi di Sanremo e ovviamente col pesto), ma anche di solleticare gli esteti del gusto con ghiottonerie come il filetto alla Rossini.



Per non parlare della cantina del Glam: i celebri vini della zona ma anche le migliori bottiglie provenienti dalle cantine più esclusive d'Italia ed Europa. Il tutto all'interno di un contesto elegante ma easy e moderno, di recente peraltro completamente ripensato e rinnovato.



Se vi state domandando qualcosa del tipo: "località di pregio, a due passi dal casinò, ristorante raffinato: quanto mi costerà?", beh sappiate che una cena al Glam non è affatto qualcosa che solo dei magnati o delle stelle della canzone si possono permettere: al contrario, uno dei segreti del successo di questo ristorante è sempre stata l'unione della qualità con dei prezzi assolutamente alla portata di tutte le tasche. E se anche il locale si è rinnovato, questa bella tradizione non è stata persa.



Una cena romantica prima di concedersi l'emozione del gioco

Insomma, la riapertura del Glam, oltre a essere un simbolo della voglia di ripartire dopo questi due complicati anni, è anche e soprattutto la possibilità di unire due piaceri vivendo due bellissime esperienze a pochi passi di distanza l'una dall'altra. Prima, il piacere del gusto e della buona cucina, in un ambiente raffinato e piacevolissimo, perfetto magari per una romantica cena a due. Subito dopo, poi, l'adrenalina di un giro alla roulette o ai tavoli da gioco del casinò, per concedersi una serata alla James Bond che sicuramente ricorderete a lungo, anche se non doveste possedere la stessa fortuna al gioco del più celebre degli agenti di Sua Maestà.



Speriamo che i nostri consigli vi possano dare un'idea anche per una possibile meta per un viaggio fuori porta durante le imminenti feste natalizie, per concedervi un meritato e indimenticabile regalo di Natale, in riva al bellissimo mare di Sanremo.