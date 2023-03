Ristoranti insoliti, il paradiso dei buongustai

Un vero sibarita non disdegna mai l'opportunità di provare nuove specialità gastronomiche o di visitare ristoranti "strani". Anzi, molti di coloro che si vantano di essere buongustai sono attratti dall'idea di provare nuovi sapori in atmosfere diverse, ma perché? Semplicemente perché non si tratta solo del cibo, ma dell'esperienza che si può ottenere. Questo concetto, molti ristoranti di tutto il mondo l'hanno fatto suo per il loro marketing. In questo modo la creatività nel mercato della gastronomia ha dato vita a un'offerta di piatti eccellenti in ambienti incomparabili.

D'altra parte, i ristoranti che hanno scelto questa strada cercano di distinguersi dalla massa per offrire ai loro clienti un'esperienza unica. È il caso di ristoranti insoliti come il Ninja New York, con fantasie imperiali giapponesi; il Red Door, nel sottosuolo di un tempio; l'Ithaa Undersea alle Maldive, una cupola trasparente sotto il mare come ristorante; l'incredibile Dinner in the Sky di Bruxelles, dove i commensali possono gustare i loro piatti da un'altezza di 40 metri sopra la città, sospesi da robusti cavi d'acciaio. Gli esempi sono tanti e tutti da mozzare il fiato.Tuttavia, gli amanti della buona tavola non hanno bisogno di percorrere molti chilometri per vivere atmosfere diverse durante le loro vacanze. Anche a bordo di una nave da crociera c'è la possibilità di fare meravigliose esperienze culinarie. Infatti, ogni compagnia di crociere è talmente creativa da offrire ai propri clienti non solo il piacere di scoprire luoghi esotici, ma anche un'esperienza gastronomica di prim'ordine. Senza dubbio, una crociera permette di godere di un ambiente insolito, con un'ampia varietà di gastronomia internazionale e tipica di ogni porto toccato nell'itinerario.

Ristoranti su navi da crociera

In questo articolo vogliamo presentarvi quattro compagnie di navigazione i cui ristoranti sono considerati il top della gamma a bordo delle navi da crociera, molto apprezzati da coloro che li hanno visitati. I dati sono estratti da alcune delle tante compagnie di crociera proposte dalla piattaforma Voyage Privé, una ditta online che offre pacchetti turistici all-inclusive su crociere in tutto il mondo.

Crociere Celebrity

Su questa crociera è possibile trovare diversi ristoranti. Tra le opzioni ci sono sia ambienti raffinati che informali; un'ampia specialità in funzione dei luoghi visitati, da gustare sia nei saloni tematici che all'aperto. Ogni piatto è preparato al momento. Questo ensemble gastronomico è servito da oltre 200 cuochi internazionali, sotto la direzione di un rinomato chef pluripremiato.

Crociere Costa

Questa compagnia promette un viaggio attraverso la gastronomia locale. Ogni sera offre un piatto tipico ispirato ai luoghi da visitare il giorno successivo. Il tutto può essere gustato nei suoi ristoranti tematici, come Archipelago, Teppanyaki o La Fiorentina steak House. La nave offre anche delle degustazioni di vini nelle sue esclusive cantine.

Holland America Line

Uno staff di chef di fama mondiale dirige ogni ristorante a bordo. Gli ospiti possono gustare un'ampia varietà di piatti sia dai ristoranti intorno alla piscina che nei saloni tematici. Il Pinnacle Grill offre piatti della costa pacifica degli Stati Uniti; il Canaletto, specialità italiane; il Tamarind, asiatico; il Lido Market, con cene informali in postazioni tematiche all'aperto.

Crociere MSC

I suoi ristoranti tematici includono una steakhouse cucinata davanti agli ospiti, ambienti asiatici o hawaiani per piatti esotici, l'immancabile ambiente oceanico con il Festival del Mare e la cucina italiana di alto livello del Eataly Market. C'è anche un'area speciale allestita per cenare con i bambini.

Conclusione

Durante i viaggi in crociera è possibile trovare ogni tipo di ristorante insolito senza dover spendere una fortuna in viaggi verso destinazioni lontane. Basta iscriversi sulla piattaforma Voyage Privé per accedere alle migliori offerte last-minute per un viaggio gastronomico indimenticabile.