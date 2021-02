Ristoranti per festeggiare il tuo capodanno a Roma: ecco la lista dei migliori

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 12:42

V

uoi festeggiare il, tra le meraviglie che offre la città con le sue architetture millenarie e gli scenari da sogno? Per trascorrere la notte di San Silvestro al meglio, non puoi che scegliere tra i migliori ristoranti per capodanno a Roma

La città offre tantissime soluzioni per riuscire a vivere una notte indimenticabile, sia dal punto di vista del divertimento sia per quanto riguarda la possibilità di degustare piatti unici della tradizione romana oppure prelibati menù degustazioni con preparazioni gourmet dai migliori chef della città.

Ma come scegliere il miglior ristorante per organizzare il tuo veglione a Roma? Scopriamolo insieme!



Capodanno a Roma: ristoranti all’insegna della tradizione

A Roma ogni anno per Capodanno i migliori ristoranti della tradizione culinaria romana organizzano cenoni che hanno come tema centrale i piatti gastronomici che contraddistinguono la cultura del luogo. Dall’abbacchio alla romana, il carciofo alla Giudia, la carbonara, il fritto misto alla romana, ecc…Tutti questi piatti che ricordano le tradizioni di Roma, sono serviti da professionisti della cultura culinaria, che permettono ai propri ospiti di vivere un’esperienza gastronomica autentica. Festeggiare il capodanno in un ristorante tipico della città è la soluzione ideale per chi è giunto a Roma per una vacanza di fine anno, e vuole scoprire appieno i sapori offerti dalla sua tradizione millenaria.

Ristoranti gourmet: una cena a cinque stelle

A Roma i più pretenziosi non possono perdersi una cena in uno dei tanti ristoranti stellati e gourmet della città. La capitale è un vero e proprio punto di riferimento per la cucina italiana, qui diversi chef di calibro nazionale e internazionale, hanno scelto di aprire il loro ristorante stellato che può offrire un’esperienza gastronomica davvero unica. I menù degustazione per capodanno sono studiati per permettere ai clienti di provare piatti non replicabili che parlano della cultura e dell’animo dello chef che li rappresenta. Alle cene gourmet non si può che abbinare anche dei vini di alto lignaggio e naturalmente allo scoccare della mezzanotte una spumante di altissima qualità!

Una cena di capodanno all’insegna dell’amore





Se vuoi una cena di, allora devi scegliere un ristorante che offra una cena in uno dei posti più romantici di tutta la città. Una cena di capodanno dev’essere unica, irripetibile, e se si desidera viverla con la persona più importante della propria vita, anche romantica. A Roma ci sono diversi ristoranti siti in posti unici e meravigliosi, che permettono di arrivare a mezzanotte al fianco della persona amata dopo una cena dedicata all’amore, e magari con un finale con spettacoli

Capodanno a Roma in comitiva: le soluzioni per tante persone

Se siete un gruppo nutrito di persone potete optare per un Capodanno a Roma in comitiva. Il capodanno a Roma può essere festeggiato anche in comitiva. Ci sono location con ampi spazi che preparano tavolate anche per più persone al fine di trovare il giusto equilibrio tra il divertimento con gli amici e una cena dal gusto ottimale.

Trovare i ristoranti più divertenti di Roma

Se vuoi un capodanno non solo all’insegna del cibo ma anche del divertimento allora non puoi che andare alla ricerca di quelli che offrono l’intrattenimento migliore. Prima di San Silvestro, tutti i ristoranti non illustrano solo il menù ma anche il divertimento offerto. A Roma puoi scegliere dalla musica dal vivo, al cabaret, fino ai capodanni all’insegna dei balli di gruppo, balli di sala, oppure con un dj set che trasforma il locale in una vera e propria discoteca per riuscirsi a divertire fino al mattino.