Scopri come aumentare le tue probabilità di vincita al blackjack

Il blackjack è il gioco da tavolo più amato al mondo. È un gioco di abilità, oltre di fortuna. Una delle cose migliori di questo gioco è il basso vantaggio del banco. Il vantaggio del banco può essere ulteriormente abbassato se giochi abilmente usando alcuni suggerimenti e trucchi.

Se giochi bene, è possibile battere il banco nel blackjack. Il blackjack, o qualsiasi altro gioco da tavolo, può essere appreso attraverso la pratica continua e alcune ricerche. Ci sono termini specifici usati in questo gioco. Inoltre, ci sono principi come il conteggio delle carte, ecc. Questi sono spiegati in dettaglio di seguito:

Glossario del blackjack

- Stare

I giocatori possono scegliere questa opzione se sono soddisfatti delle carte che sono state distribuite. Non sono richieste ulteriori azioni e il turno passa al giocatore successivo. Questa azione può essere scelta da qualsiasi giocatore quando il totale che è stato distribuito non è superiore a 21. Una mano piatta viene agitata come segnale che il giocatore ha deciso di stare.

- Chiedere carta

Se il giocatore non è soddisfatto del suo totale, può chiedere che venga distribuita un'altra carta segnalando al croupier indicando la sua mano. Il giocatore riceve quindi una carta scoperta. Dopo aver aggiunto il valore della nuova carta se il totale è inferiore a 21, il giocatore può chiedere un'altra carta o stare. Con un totale di 21, la mano sta automaticamente (un blackjack). Lo sballo è quando il nuovo totale supera 21.

- Raddoppiare

Un totale di 9, 10 o 11 è considerato favorevole e in questa situazione si può scegliere di raddoppiare. Una seconda scommessa viene piazzata insieme alla prima scommessa. Indipendentemente dal totale, viene distribuita una carta scoperta e aggiunta al totale. Qui, il giocatore non ha altra scelta che stare.

- Dividere

Se le prime due carte hanno lo stesso valore, può essere piazzata un'altra puntata uguale alla puntata originale. Se fatto, entrambe le carte vengono quindi divise e vengono distribuite carte aggiuntive. Pertanto, vengono generate due mani. I giocatori possono anche optare per una seconda divisione. Ciascuna delle opzioni (stare,chiedere carta, raddoppiare) può essere scelta dal giocatore per ciascuna mano.

- Arrendersi

La maggior parte dei casinò consente ai giocatori di arrendersi. Quando si arrendono, i giocatori possono ritirare metà della loro scommessa in cambio della rinuncia alla loro mano. C'è anche uno scenario chiamato resa ritardata. Può essere utilizzato quando la mano del banco è stata vista e non ha blackjack.

Ci sono alcuni suggerimenti su quando il giocatore dovrebbe scegliere ciascuna di queste opzioni:

Se hai due 10, non dividerli mai. Ottenere un totale di 20 è una mano abbastanza buona e non dovrebbe essere divisa in nessun caso. C'è solo uno scenario in cui il croupier può batterti, cioè se ottiene 21. Quindi dovrebbe essere molto chiaro non dividere mai due 10.

Dividere due 8: ottenere un totale di 16 è la mano peggiore in un gioco di blackjack. Dividere gli 8 aumenterà le possibilità di ottenere una mano migliore di quella che hai attualmente. Questo ti aiuterà a risparmiare denaro. Ad esempio, se peschi due 10 per ogni mano, il totale ora è 18 che, in effetti, è molto meglio di un totale di 16. La probabilità di vincere questa mano sarebbe maggiore.

Non dividere due 5: si ottiene un totale di 10 quando si hanno due 5. In effetti, è fantastico usare un raddoppio in questa situazione. In questo modo otterrai solo una carta. Ciò significa che hai la possibilità di farcela in una mano vincente piuttosto che in due mani cattive.

Dividi la tua mano se hai 2 e 3 e la carta del banco mostra un valore compreso tra 4 e 7.

Dividi i tuoi 6 se la carta del banco mostra un valore compreso tra 3 e 6.

Dividi i tuoi 9 se la carta del banco mostra qualcosa tra 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 9.

Dividi i tuoi 7 se le carte del banco mostrano qualcosa da 3 a 7.

- Quando raddoppiare

Con un totale di 11, il giocatore non dovrebbe esitare a optare per questo indipendentemente dalla mano del banco.

Al raggiungimento di un totale di 10, se la mano del banco mostra 9 o meno di 9 con la carta scoperta.

Con un totale di 9, se la carta scoperta del banco è compresa tra 2 e 8.

Quando si ottiene un soft 13 o 14 e la carta scoperta del banco è 5 o 6.

Quando si ottiene un soft 15 o 16 e la carta scoperta del banco è 4,5 o 6.

Quando si ottiene un soft 17 o 18 e il banco ha 3, 4, 5 o 6.

- Cosa fare quando si ottengono mani hard superiori o uguali a 12?

Al raggiungimento di un totale di 17 hard o superiore, dovresti stai.

Se ottieni un totale di 12, 13, 14, 15 o 16, se il banco ha 2, 3, 4, 5 o 6, dovresti stare.

Quando ottieni un totale di 12, 13, 14, 15 o 16, se il banco ha 7 o più, dovresti chiedere carta.

- Cosa fare quando hai le mani soft

Pesca solo con 18 soft quando la carta del banco è 8, 9 o 10. Il vantaggio del banco può essere abbassato solo raddoppiando in questo caso.

Quando hai un 17 soft o meno di quello, dovresti sempre chiedere carta.

Se segui questi suggerimenti e trucchi, sicuramente ti divertirai molto di più a giocare a blackjack. E, per non parlare, sarai in grado di ridurre significativamente il vantaggio del banco.

Cosa stai pensando? Accedi al tuo casinò online preferito per giocare al blackjack.