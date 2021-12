Sì, le app per ordinare cibo a domicilio sono il presente, e il futuro. Ma chi pensa ai ristoratori?

Quando pensiamo a "applicazioni e cibo", però, non pensiamo mai ai ristoratori.

Tendiamo, in generale, a parlare di app per gli amanti del cibo a domicilio e, anche se il personale del ristorante trae vantaggio da questo tipo di applicazioni, non si parla mai di agevolare il lavoro al ristoratore.

Katoo nasce da questa necessità: aiutare il settore HORECA (hotel, ristoranti e bar).

È una contraddizione modernizzare soltanto una parte della ristorazione e continuare a realizzare gli ordini ai fornitori attraverso WhatsApp, e-mail o telefonate.

No, non siamo contrari a WhatsApp o ai fogli Excel.

Ma sarai d'accordo con me se ti dico che si può sempre migliorare il modo di gestire gli ordini e organizzarli nella miglior maniera possibile.

Quando nasce Katoo? Com'è nata l'idea di creare un'app gratuita per i ristoratori?

È una storia che inizia nel 2019.

I cofondatori di Katoo, Diogo Cunha e Karan Anand, decisero di aprire una "cucina fantasma" e, come ogni imprenditore, cercavano modi per automatizzare i processi per potersi focalizzare su altri aspetti dell'attività.

Quindi... Cos'è successo? Perché hanno cambiato idea?

Perché scoprirono il più grande incubo di ogni chef o capo cuoco, che è...

Gestire bene gli ordini ai fornitori

Si accorsero che il modo in cui i ristoratori effettuavano i loro ordini ai fornitori non era per niente efficiente. Infatti, oltre il 90% dei ristoranti ordinava per telefono, e-mail, WhatsApp o addirittura per messaggi vocali.

Quindi hanno deciso d'investire tutte le loro energie e sforzi nella creazione di un'app che potesse risolvere questo problema.

E nacque Katoo.

Grazie a Katoo, i ristoranti possono ordinare gli ingredienti di cui hanno bisogno attraverso l'app, mentre i fornitori possono ricevere gli ordini in maniera chiara e strutturata in una singola e-mail o messaggio WhatsApp generati automaticamente dall’app.

Il loro principale obiettivo era che i ristoratori possano...

Migliorare i margini del ristorante.

Risparmiare tempo nell'effettuare gli ordini.

Ridurre lo spreco alimentare in cucina.

Ok, mi sembra fantastico ma... In parole povere?

Quali vantaggi ottengo se uso questo programma per il mio ristorante?

Ordinerai in un click, direttamente dal catalogo prodotti dei tuoi fornitori. Così ordini più velocemente, e senza commettere errori.

direttamente dal catalogo prodotti dei tuoi fornitori. Così Potrai controllare e gestire tutti gli ordini nello stesso posto, evitando di duplicare gli ordini .

. Ridurre i costi grazie ai report settimanali, mensili e giornalieri che elaboriamo per controllare le spese in base ai prodotti e ai fornitori.

mensili e giornalieri che elaboriamo per controllare le spese in base ai prodotti e ai fornitori. Accedere agli ordini dall'app , ovunque tu sia. Potrai visualizzare lo stato degli ordini mentre sei in treno o sul divano di casa tua. Inoltre, anche gli altri responsabili del ristorante potranno accedervi e fare ordini.

, ovunque tu sia. Potrai visualizzare lo stato degli ordini mentre sei in treno o sul divano di casa tua. Inoltre, anche gli altri responsabili del ristorante potranno accedervi e fare ordini. Non è richiesto nessun investimento. In altre parole... è un'applicazione gratuita.

Eh... Ok. Ora voglio capirne di più:

Perché la vostra app è gratuita?

Katoo è un entusiasmante progetto che abbiamo intrapreso perché crediamo che non sia giusto che la tecnologia non possa essere alla portata di tutti. È per questo che per i ristoranti l’applicazione è gratuita.

Al giorno d'oggi aiutiamo oltre 3000 ristoranti a migliorare la comunicazione e la gestione degli ordini con i propri fornitori in Italia, Spagna, Portogallo e Colombia. Come è possibile? Abbiamo un’applicazione a pagamento dedicata ai fornitori. Questo non significa che dovranno necessariamente pagare per ricevere gli ordini da Katoo.

Nel caso volessero gestire in maniera più strutturata gli ordini che ricevono dai loro clienti, avranno la possibilità di usufruire della nostra web app per fornitori per semplificare la raccolta ordini e le conseguenti attività operative di gestione dell’ordine. Il fornitore avrà la facoltà di usufruire del nostro servizio attraverso il pagamento di un abbonamento mensile. Altrimenti, continuerà a ricevere gratuitamente gli ordini via e-mail e WhatsApp generati in maniera automatica dall’ app per ristoranti.

Dietro ai fornelli

Allo sviluppo di Katoo collabora un team internazionale di oltre 100 persone pronte a rendere la tua esperienza con l'app eccezionale.

Tra gli investitori, diversi i nomi rinomati nel mondo della ristorazione, tra i quali membri dei leadership team di Glovo e TheFork. La nostra missione? Innovare un settore che ci appassiona e a cui mancano tecnologia e strumenti digitali.

