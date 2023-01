Slot da bar: le più popolari sono quelle a tema frutta

Il mondo del food e della cucina in generale ha ispirato da sempre moltissimi giochi, compresi quelli d’azzardo. In particolare, se andiamo a vedere quali sono le slot gratis più popolari di questi ultimi anni troviamo proprio quelle che presentano un’interfaccia a tema frutta. Banane, fragole, ciliegie e via dicendo compaiono di frequente tra i simboli delle slot da bar, ma per quale motivo? E quali sono le slot machine più popolari tra quelle ispirate alla frutta? Scopriamolo insieme.

Slot a tema frutta: il motivo del loro successo

Il successo delle slot machine a tema frutta è dovuto a numerosi fattori, ma possiamo dire che la ragione principale della loro fortuna risieda nella tipologia dei simboli. Come ben sappiamo infatti, le slot machine si distinguono le une dalle altre proprio per via delle figure presenti nei rulli, che offrono la possibilità di vincere premi più o meno interessanti. I simboli che raffigurano i differenti frutti sono tra i più riconoscibili dai giocatori e tra i più semplici in assoluto: questa è una delle ragioni principali della grande fortuna riscossa dalle slot machine che riprendono tale tematica.

La frutta inoltre è un soggetto piuttosto colorato ed allegro: altro punto a suo favore, che la rende perfetta per una slot machine. I vari frutti si prestano poi a diverse raffigurazioni, sia in versione cartone animato che più realistica.

Le slot machine a tema frutta più popolari di sempre

Come abbiamo accennato, le slot machine a tema frutta che con il passare del tempo sono diventate decisamente popolari sono parecchie. Vediamo però insieme quali sono le più famose di sempre.

# Sweet honey fruit

Sweet honey fruit è una slot machine che presenta 5 rulli e 15 possibili linee di pagamento. Come nella maggior parte delle slot, anche in questa l’obiettivo che deve essere raggiunto per ottenere un premio è quello di ottenere delle combinazioni di simboli (da un minimo di 3 ad un massimo di 5). Non mancano poi funzioni extra, Free Spin e simboli speciali, in questo caso chiamati “wild” che quando compaiono offrono la possibilità di ottenere una vincita doppia.

# Fruit zen

Friut zen è un’altra delle slot machine più popolari di sempre tra quelle a tema frutta e prevede 5 rulli, con 10 linee di vincita. La meccanica di gioco è piuttosto classica, così come l’interfaccia che non presenta delle grandi innovazioni ed è anche per questo motivo che tale slot machine è ancora molto apprezzata. Non manca, nemmeno in questa slot machine, il Jolly che è rappresentato dal simbolo Fruit Zen e che permette di ottenere dei giri extra gratuiti.

# Cherry Slot

Un’ultima slot machine a tema frutta decisamente famosa è Cherry Slot, che ha come protagoniste le ciliegie. La particolarità di questa slot sta nel fatto che durante i free spin è possibile visualizzare 2 simboli a forma di bomba ciliegia che rivelano funzioni extra e che rendono dunque l’esperienza complessiva di gioco molto più entusiasmante e varia.