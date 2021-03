Tesla scommette su bitcoin: rivelazione o opportunismo?

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 14:32

er gli investitori, questo è il pane benedetto. Tesla ha annunciato lunedì 8 gennaio di aver acquistato bitcoin per $ 1,5 miliardi ed Elon Musk, il capriccioso CEO della casa automobilistica, ha chiarito che gli acquirenti delle sue auto elettriche potrebbero in futuro pagare il proprio veicolo in parte con la famosa criptovaluta.

Tanto da far esplodere il prezzo del Bitcoin, che ha toccato la soglia dei 45.000 dollari (37.000 euro), mercoledì 10 febbraio. Questa spinta mediatica da parte di Elon Musk ha permesso a questa valuta smaterializzata di concludere con stile un anno per far sbavare qualsiasi speculatore poiché il suo valore è aumentato del 1.100% da marzo 2020.









Il bitcoin non spaventa più gli investitori

Se questi annunci di Tesla hanno permesso agli operatori di borsa di fare i loro soldi, "costituiscono anche un segnale forte che Bitcoin ha acquisito una certa normalità finanziaria", analizza Nathalie Janson, economista e specialista di criptovaluta presso la scuola di management della Neoma Business School.

Per questo esperto, Bitcoin ha acquisito legittimità sui mercati finanziari in due fasi. Nel 2017, prima, quando è diventato uno degli "investimenti preferiti da certe 'balene' [investitori che spendono grosse somme di denaro] in Asia", ricorda lo specialista. Ciò ha permesso di suscitare la curiosità di grossi fondi americani che, fino ad allora, temevano di bruciare le ali scommettendo su una moneta che trascinava la solforosa reputazione di "mezzo di pagamento preferito dai criminali".

Dalla fine del 2019, gli hedge fund statunitensi hanno iniziato a interessarsi sempre di più al bitcoin. Quindi le banche tradizionali l'hanno incorporata nelle loro strategie di investimento e, infine, i gruppi di alto livello hanno deciso di aggiungere la criptovaluta al loro portafoglio. Square, la società di pagamenti elettronici fondata dal boss di Twitter Jack Dorsey, ha aperto la strada acquistando bitcoin per $ 50 milioni nell'ottobre 2020. I $ 1,5 miliardi messi sul tavolo da Tesla dimostrano agli ultimi scettici che bitcoin ha "vinto il suo posto in il mercato finanziario più sviluppato al mondo e non è più riservato ai professionisti del rischio come gli hedge fund", riassume Nathalie Janson.





Il Sindaco di Miami in aiuto

Gli annunci recenti di Tesla sarebbero un passo nella direzione di una più ampia "adozione mainstream" di questa criptovaluta, scrive Reuters. La possibilità di pagare un'auto elettrica in bitcoin potrebbe, infatti, aiutare a democratizzarne l'utilizzo come mezzo di pagamento.

Questo è anche quello che sembra pensare Francis Xavier Suarez, il sindaco di Miami, che ha salutato le dichiarazioni di Elon Musk su Twitter. Nel processo, ha assicurato di pensare alla possibilità per i contribuenti della città di utilizzare questa moneta elettronica per pagare le proprie tasse o per pagare parte degli stipendi dei dipendenti del comune in bitcoin.

Anche nel mondo dello sport il bitcoin sta guadagnando terreno. Il giocatore di football americano Russell Okung ha ricevuto metà del suo compenso annuale - che ammonta a $ 13 milioni - in bitcoin, il suo club, i Carolina Panthers, ha annunciato nel gennaio 2021.

L'opportunismo di Elon Musk

Ma questo accordo salariale è simile a un investimento simile a quello della maggior parte degli operatori di borsa e le dichiarazioni di Elon Musk o del sindaco di Miami sono "effetti di annuncio più che altro", avverte Vincent Boy, analista di mercati per la società di intermediazione IG.

In concreto, "il bitcoin non è ancora pronto per essere ampiamente adottato come mezzo di pagamento", assicura Nathalie Janson. È una valuta troppo volatile per ispirare fiducia nella maggioranza. "Non vedo i dipendenti del municipio di Miami accettare di essere pagati in bitcoin, perché il valore di questa criptovaluta può cambiare completamente dall'oggi al domani", conferma Vincent Boy.

Questo esperto sospetta che Elon Musk abbia agito più per calcoli opportunistici che per "fede" in bitcoin. "È abituato a postare messaggi su Twitter che, grazie alla sua influenza, possono spostare il corso delle azioni in borsa e per questo ha avuto problemi con la Security and Exchange Commission (SEC)", ricorda Vincent Boy.