La trattoria Da Vito di Bologna perde il suo titolare: addio a Paolo Pagani

Più di un ristorante: un luogo di ritrovo per grandi artisti, da Lucio Dalla a Francesco Guccini, passando per Gianni Morandi, Luca Carboni e Roberto Vecchioni. Questo è stato negli anni la trattoria Da Vito di via Musolesi, nel cuore del quartiere Cirenaica, a Bologna. Oggi, martedì 15 febbraio, uno dei locali storici del capoluogo emiliano ha perso un pezzo, il più importante: si è spento il suo gestore, Paolo Pagani.

Paolo Pagani

Bologna piange Paolo Pagani della trattoria Da Vito

Paolo Pagani aveva 73 anni, gli stessi della trattoria Da Vito, che gestiva da quando l'aveva ricevuta in eredità dal padre. La sua attività, a due passi dall'ospedale Sant'Orsola, è stata negli anni il ritrovo di moltissimi artisti bolognesi e non solo e ne conserva segreti e aneddoti. Insieme a loro facevano spesso capolino anche altri protagonisti del mondo dello spettacolo, come Dario Fo e Franca Rame, e della politica, su tutti Bettino Craxi. La storia del ristorante emerge nelle parole dello stesso Paolo, pronunciate nel 2018, quando venne premiato dalla Confesercenti per i 70 anni ininterrotti di attività.

«La Trattoria Da Vito – raccontò Pagani – è stata fondata nel 1948. Proprio come la Confesercenti. E anch’io sono nato in quell’anno. Mio padre Vito abitava alla Cirenaica, dove è poi sorta ed è tuttora in attività la trattoria. Prima cuoca: Rosa Fenara, mia madre, che ben presto mollò il lavoro di sarta. All’inizio era una mescita di vini per artigiani, negozianti, tipografi e i tanti operai, muratori, scalpellini e birocciai che, frenetici, si davano da fare per ricostruire un quartiere interamente distrutto dai bombardamenti degli Alleati che sganciavano le bombe sulla vicina ferrovia».

La svolta arrivò poi negli anni '70 (Paolo l'aveva presa in gestione nel 1966) con l'apertura del quotidiano Il Foglio che portò alla trattoria giornalisti, uomini di cultura e artisti.

Guccini e Dalla alla trattoria Da Vito

La Confesercenti ricorda Paolo Pagani

Proprio la Confesercenti di Bologna ha voluto ricordare Paolo Pagani con le parole pronunciate dal presidente Massimo Zucchini e dal direttore Loreno Rossi: «Ricordiamo come Paolo ha rappresentato per decenni un punto di eccellenza sia per la cucina tradizionale bolognese, sia per la cultura sotto le Due Torri. Con il suo modo di fare e con il suo locale aveva saputo unire due elementi del buon vivere, tipici della cultura petroniana».