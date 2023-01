Il Turismo aiuta il Casinò di Venezia a raggiungere 104 Milioni di Entrate

Venezia è un punto fermo nella storia italiana del turismo. Amata da molti, offre tutto il fascino ed il mistero per i quali è famosa. Ma ora, il mondo sta cambiando, e potrebbe essere che in futuro Venezia diventi una città a pagamento. Per ora, finché l’ingresso a Venezia è ancora libero, flotte di turisti si dirigono ogni anno a Venezia per scoprirne i segreti e le bellezze uniche ed indimenticabili.

Nel 2022, questo turismo ha raggiunto dei livelli unici che sono stati proclamati dall’assessore comunale al bilancio Michele Zuin, nella conferenza stampa di fine anno, per quanto riguarda non solo il turismo veneziano ma le sorti del Casinò di Venezia.

Il Casinò di Venezia

Durante la pandemia il famoso Casinò di Venezia ha subito perdite ingenti che hanno portato a pensare ad un’ipotetica chiusura. Queste sorti sono cambiate però in quanto il 2022 ha fatto vedere dei risultati positivi per quanto riguarda il flusso di turismo. Anzi, possiamo dire di più! Il Casinò di Venezia è l’unico in Italia ad aver fatto un’inversione durante e dopo il periodo caratterizzato dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica. Oggi il Casinò di Venezia è felice di accogliere numerosi turisti pronti a passare una magica serata nella misteriosa città sull’acqua.

Non tutti purtroppo possono andare a Venezia e beneficiare delle molte attrazioni che il casinò offre. Per chi, come molti, non può in questo momento viaggiare verso Venezia, perché non provare il casinò online da casa? Questa esperienza sarà senz’altro diversa, ma non per questo meno affascinante. Approfittate dei fantastici vantaggi offerti dai casinò online, senza lasciare la vostra dimora o nemmeno cambiarvi d’abito.

Manovre Espansive

Quest’anno è stato, per il Casinò di Venezia, un anno davvero entusiasmante. Nonostante la crisi dilagante ed i vari limiti posti dalla pandemia ed il lockdown, e soprattutto l’aumento esorbitante delle bollette (che quest’anno hanno totalizzato 16 milioni in più nel Comune di Venezia), il Casinò di Venezia ha continuato a tenere le porte aperte ed a fare del proprio meglio per accogliere i clienti e farli sentire a casa.

Bisogna anche tenere in considerazione che si siano effettuate alcune manovre espansive, se si guarda i dati generali del 2022. Esenzione totali a canoni e bollette a tutte le associazioni sportive della città, un milione e mezzo di contributi agli artigiani, 200 mila euro alle scuole dell’infanzia private, 1 milione e mezzo di contributi alle famiglie per le utenze. Insomma il Comune di Venezia ha fatto molto per contrastare la crisi dovuta alla situazione attuale ed agli effetti della pandemia sul nostro paese. La cosa buona è che il Casinò di Venezia, anche grazie al turismo, ha raggiunto nonostante tutto delle entrate che hanno permesso alla tradizionale sala da gioco di restare attiva e di lavorare ancora nel prossimo futuro.

Venezia non può smettere di essere un punto di incontro nel nostro territorio, incontro che va anche a beneficiare del gioco d’azzardo e dell’aura di intrattenimento e mistero che la città sull’acqua propone ormai da moltissimi anni. Vedremo cosa ci riserverà il futuro negli anni a venire, ma per questo 2022, siamo felici che nonostante tutte le difficoltà il Casinò di Venezia abbia tenuto la testa fuori dall’acqua.