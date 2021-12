Tutti pazzi per il Medioevo: ecco la ricetta per aprire un locale medievale di successo

È finita l’epoca in cui un ristorante, per avere successo, doveva semplicemente preparare cibo delizioso. Con l’avvento di cucine etniche e straniere e di ristoranti a tema, oggi i locali devono saper offrire ai commensali delle vere e proprie esperienze durante le quali questi potranno immergersi in Paesi lontani, dentro romanzi o in epoche passate. Proprio per questo è sempre più grande il successo di pub e ristoranti dedicati al Medioevo.

Tutti pazzi per il Medioevo

Lo sappiamo bene, il Medioevo è una delle epoche storiche più famose, grazie anche alla sua lunghezza e ricchezza di eventi importanti, e conosciute ancora oggi. Se però per molto tempo abbiamo etichettato questo periodo come quello dei “secoli bui”, pieni di guerre, sporcizia e ignoranza, negli ultimi anni abbiamo assistito a un rinnovato amore per questa epoca storica grazie anche alla sempre maggiore presenza del Medioevo nei media. Sia chiaro però, non si tratta spesso di Medioevo storicamente corretto e in molti casi questo periodo viene utilizzato come base per opere fantasy in cui, alle spade e agli intrighi, si affianca la magia. Qualunque sia la salsa in cui si è stata riproposta, questa epoca mostra da sempre un grande successo.



Non a casa oggi possiamo trovare sempre più serie tv ambientate in un Medioevo vero o di finzione, come nel caso di The White Queen o della serie evento Game of Thrones, disponibili ancora oggi su diversi shop online, sui diversi casinò online presenti in rete che hanno sempre più successo nelle slot machine dall’atmosfera medievale come quella del Mago di Oz, ambientato in mondo fantastico ma che era molto simile all'epoca medievale. Inoltre in rete, spopolano i video delle conferenze di storici come Alessandro Barbero dedicate proprio ai fatti e ai personaggi più importanti di questo periodo storico.

Per molti, però, la passione per il Medioevo non si esaurisce guardando serie tv, giocando a slot machine o ascoltando conferenze: il desiderio costante è quello di immergersi in prima persona nelle atmosfere medievali. In aiuto degli appassionati di questa epoca vengono quindi sempre più spesso pub e ristoranti a tema Medioevo.

La ricetta vincente per un locale a tema Medioevo

Aprire un locale medievale può sembrare facile a prima vista, ma per poter offrire un’esperienza veramente realistica, bisogna fare attenzione ad alcuni particolari. Prima di tutto, bisogna iniziare dall’arredamento. Non devono quindi mancare tavoli e sedie in legno, arazzi sulle pareti, magari qualche armatura o arma d’epoca (ovviamente finte). Anche l’atmosfera è fondamentale e oltre all'occhio, anche l'orecchio vuole la sua parte. Ecco perché bisogna scegliere la playlist giusta: dimentichiamo le musiche pop,optiamo invece per musiche medievali, o dal sapore medievale, come quelle suonate ancora oggi da gruppi come Corvus Corax. E che dire dell’illuminazione? Se vogliamo offrire un’esperienza medievale al 100% possiamo fare come il celebre ristorante Olde Hansa di Tallinn, dicendo addio alle illuminazioni artificiali e utilizzando solo candele. Infine, se lo staff è vestito in abiti d’epoca l’effetto sarà ancora migliore!



E inoltre fondamentale il menù. In rete è possibile trovare moltissime ricette direttamente risalenti al Medioevo, che possono essere riproposte così come sono o reinterpretate in chiave moderna. Attenzione però: non tutti gli ingredienti che oggi amiamo erano disponibili all’epoca. Dobbiamo quindi dire addio a patate, pomodori, peperoni, mais e molto altro. Tra le bevande non possono mancare il sidro, l’ippocrasso e l’idromele, senza però farsi confondere dal nome di quest’ultimo. L’idromele è infatti a base di miele, non di mele!

Per attirare ancora più commensali è possibile, inoltre, permettere anche ai clienti di vestirsi con costumi medievali. E che dire dell’intrattenimento? È possibile organizzare serate speciali, magari dedicate ai giochi tipici dell’epoca o a quiz sul Medioevo, oppure offrendo concerti dal vivo e molto altro.

Ovviamente questi sono semplicemente consigli: è difficile aprire il locale medievale perfetto. Anche se useremo delle lampadine o il menù non sarà al 100% storicamente corretto, sicuramente i nostri commensali ci perdoneranno. L’importante è però fare le dovute ricerche e provare a ricreare il più possibile un’atmosfera medievale, in grado di far viaggiare i clienti indietro nel tempo, regalando loro una serata indimenticabile.

Dimentichiamoci dei tradizionali, e un po’ banali, ristoranti: sempre più commensali oggi vogliono provare ristoranti unici nel loro genere, in grado di offrire piatti insoliti e atmosfere da sogno. Ciò spiega il sempre più grande successo di pub e ristoranti a tema Medioevo, perfetto per gli appassionati di questo periodo storico e per chi ama il fantasy.