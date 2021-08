Vacanza al mare: cosa mettere in valigia?

Un’estate di rilancio per il turismo in Italia. Molte strutture hanno già registrato per agosto un soddisfacente sold out. La meta prediletta dai viaggiatori è il mare, quel manto liquido in cui scintillano, come piccoli diamanti, i raggi del sole.

Prima di una partenza fioccano però i dubbi su cosa portare con sé, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento. Avrò tutto l’occorrente per sentirmi a mio agio in ciò che indosso? È questa la domanda più ricorrente, quando siamo alle prese con la famigerata valigia. Quella bocca spalancata, che sia un trolley o un borsone, chiede di essere riempita. Sì, ma con cosa?

Costume da bagno

Tra le cose indispensabili c’è sicuramente lui. Il bikini è ideale per abbronzare tutto il corpo. Sta tornando di moda però anche il costume intero, che permette di coprire la pancia. Una via di mezzo tra i due modelli è il trikini: nasconde l’addome, lasciando strategicamente scoperti fianchi e schiena, per un effetto sexy. Gli uomini spaziano tra il boxer più coprente e discreto e lo slip, l’ideale per chi desidera abbronzare anche le cosce.

Abiti comodi e originali

Al mare si ha voglia di comodità. La maggior parte del tempo verrà trascorsa in spiaggia. Quindi sono utilissime le T-shirt, da indossare nelle ore più calde della giornata per proteggere le spalle dal sole rovente. Questo non significa però dovere rinunciare al proprio stile. Alcuni marketplace, come Mooza, consentono di differenziare il proprio look estivo, con capi fatti interamente a mano a prezzi accessibili.

Foulard

È un vero capo multitasking e salva situazione. Può essere usato per coprire la testa quando il sole è alto o per proteggersi dal vento. Può fungere anche da fascia, che trattiene i capelli molto lunghi o ricci. Gli uomini possono scegliere una comoda bandana da mettere intorno al collo per evitare un mal di gola rovina vacanza o per proteggere le orecchie da fastidiose otiti estive.

Vestiti per la sera

Quando tramonta il sole, l’atmosfera si fa più elegante. Ci sono tantissime location dal mood raffinato in cui è richiesto un dress code curato. La domanda è: cosa mettere la sera in estate? Immancabile in valigia un tubino nero o una gonna nera, ad esempio, con un body bianco per le donne. Gli uomini possono optare per una camicia in cotone bianca o nera e dei pantaloni rigorosamente lunghi.

Scarpe

Avere la calzatura giusta fa la differenza. Per la spiaggia sono necessarie le infradito. Per le passeggiate vanno bene i sandali e le espadrillas con un po’ di tacco. Le scarpe a decolleté sono l'ideale per gli eventi più eleganti. Per gli uomini serviranno le ciabatte per il mare, un paio di belle scarpe da ginnastica per camminare comodamente e dei mocassini per la sera.

Accessori

Must have sono gli occhiali da sole. Vitali per chi ha gli occhi chiari e un sollievo per le persone dalle iridi scure. Da non scordare l’orologio e qualche bracciale in acciaio. Completano un outfit ricercato le collane e degli orecchini chic per le donne.