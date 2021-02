Vantaggi di giocare online invece che nei casinò tradizionali

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 22:11

I

l Casinò rappresenta senza ombra di dubbio unaper molti giocatori ed anche per diversi appassionati che si avvicinano al gioco. Il panno verde forse è il simbolo per eccellenza del gioco e tantissimi sono i casinò conosciuti e molto belli in tutto il mondo, periodo Covid a parte, sono sempre pieni di persone. Ma da diverso tempo, complice anche la tecnologia moderna, si fa largo un’altra tipologia di giocata, quella dellee cioè giocare comodamente seduti dal divano di casa, durante una sera con gli amici o nel vostro tempo libero.

Diverse opportunità in rete per giocare on line.

Basterà utilizzare i normali apparecchi di cui disponiamo tutti come il cellulare, il pc o il tablet e si può cominciare a giocare su questi siti di slot on line, basta registrarsi, creare un proprio profilo ed aprire un conto. Il vantaggio di poter puntare e giocare praticamente in qualsiasi posto ci si trovi come abbiamo detto in precedenza è notevole senza dubbio. La rete offre numerose opportunità con portali più o meno conosciuti tuttavia bisogna fare una scelta valutando realmente l’offerta proposta la pubblico: sicurezza, pagamenti, giochi, bonus, gioco su mobile.

Book of Ra, i misteri dell’antico Egitto.

Molti sono i giochi che possiamo trovare su queste piattaforme on line. Uno dei più famosi e ricercati dagli appassionati è senza dubbio Book of Ra, pubblicato nel 2005, che ebbe talmente successo tanto da far realizzare dieci anni fa una versione Deluxe. Book of Ra è un gioco sul tema dell’Antico Egitto con i suoi tesori nascosti e le antiche piramidi: per quanto riguarda l’aspetto più tecnico del gioco, si offre una tradizionale configurazione di slot video a 5 rulli e 3 linee. Il numero di linee di pagamento non è fisso e il giocatore può determinare quante linee devono essere attivate: nella versione classica ce n’erano 9 mentre nella variante Deluxe si raggiungono le 10 linee. Quali sono i limiti di puntata? Book of Ra Deluxe prevede una scommessa minima per linea di 1 e un massimo di 100, quindi tutte le linee di pagamento possono essere giocate per 10 crediti fino a 1000 crediti ogni rotazione o in altri termini 0,10€ fino a 100,00€.

In periodo di pandemia incremento dei giochi in rete.

Si parlava dunque del vantaggio di giocare on line invece che recarsi fisicamente nei centri specializzati. In questo determinato periodo fatto di smartphone e tablet i siti di slot devono per forza consentire di giocare sui nostri apparecchi. Se ci fosse un casinò on line che non permettesse ciò sarebbe fortemente penalizzato anche dagli stessi giocatori che non lo sceglierebbero. Entrate in rete e date un’occhiata a tutti quei siti che consentono di giocare da mobile alla stessa identica maniera dei desktop e dei casinò tradizionali. Quanto detto fin ora è ancora più comprensibile se si pensa a questo periodo di difficoltà legata al Coronavirus tra settori in crisi ed altri in crescita, come le vendite o i giochi on line, hanno avuto un’importante balzo in avanti.