“Vecchietti a chi?”: a Verbania nasce il primo parco giochi per anziani d'Italia

Un parco giochi per anziani, il primo in Italia: sorgerà a Verbania nell'ambito del progetto "Vecchietti a chi?". Verrà inaugurato in primavera.

A Verbania un parco giochi per anziani

I parchi giochi per anziani sono una realtà che unisce l’attenzione alla salute e il contrasto alla solitudine. In molti Paesi europei, tra cui Inghilterra, Finlandia, Germania e Spagna sono già una realtà mentre in Italia mancava ancora un progetto strutturato a livello nazionale. Nel 2022 però il primo progetto si concretizzerà a Verbania grazie all’Università del Ben-Essere Aps Auser Insieme.

Ginnastica dolce all'aria aperta

«Quando si parla di parchi giochi si pensa a luoghi ricchi di forme e colori dove bambini di tutte le età si ritrovano per correre e giocare all’aperto - ha detto Maria Santina Cattano, presidente di Auser Insieme Verbania - Ma esistono anche quelli per gli anziani, per il loro svago e la loro forma fisica. Si tratta di spazi a cielo aperto gratuiti con attrezzature che servono per realizzare esercizi di ginnastica dolce al fine di migliorare l’equilibrio, la forza e la flessibilità: è infatti noto che per mantenersi in salute e preservare il buon umore è necessaria una regolare attività fisica. Corpo e mente sono strettamente legati ed è per questo che nei parchi giochi per anziani sono previsti, oltre agli attrezzi per l’esercizio fisico, anche ‘strumenti’ per mantenere la mente allenata in compagnia».

Da area abbandonata a parco giochi

Il progetto si chiama “Vecchietti a chi?” e ha cominciato a prendere forma durante la primavera dello scorso anno, quando è stata individuata l’area nel giardino del Centro Sociale Rosa Franzi. Il parco era in evidente stato di degrado e abbandono ed è qui che l’entusiasmo dei soci e volontari ha permesso al progetto di concretizzarsi.

«Appena abbiamo comunicato il progetto, i nostri iscritti hanno subito deciso di dare una mano - ha proseguito Cattano - chi ha portato le proprie cesoie, chi il tosaerba e chi solamente la passione e l’olio di gomito. In pochi giorni tutto il nostro giardino era libero dagli arbusti e dalle piante che non permettevano il fruire dell’area».

Tutto pronto per la primavera

Il passo successivo ha previsto la posa di 100 metri quadrati di uno speciale manto erboso artificiale utilizzato tutta l’estate scorsa come palestra all’aperto per i corsi di ginnastica, yoga, tai chi e dance. Quindi i lavori di riprofilatura del terreno, per permettere la posa degli attrezzi su idonei basamenti, la realizzazione di una zona per la socializzazione, spazi fioriti e coltivati. L’inaugurazione è prevista con l’avvio della primavera.