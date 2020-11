Commozione da Bergamo all'Italia per la scomparsa di Roberto Vitali

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 19:15

Roberto Vitali

Il ricordo di Medolago, presidente del Consorzio di Tutela del Valcalepio

ai ristoratori alle associazioni che promuovono l’enogastronomia arriva un coro unanime di ringraziamenti per il lavoro portato avanti da Roberto Vitali . Con molti si è instaurato un rapporto lungo 40 anni e con altri un sentimento di vera amicizia, condita da consigli e cene in. Ma le condoglianze e la commozione è arrivata da ogni angolo d'Italia, dal mondo dell'Horeca e del giornalismo, da chi l'ha conosciuto dal vivo o per i suoi articoli: Sui social i messaggi degli chef Chicco Coria, Roberto Lodovichi e Antonio Cuomo, di Fiorenzo Colombo di Abi Professional, dell'ex sindaco di Bergamo Franco Tentorio e del politico Carlo Saffiotti. Da Edoardo Raspelli e Gigi Brozzoni, da Anna Scafuri a Carlo Ottaviano, da Maurizio Barbieri a Maddalena Baldini, da Giusepep Mariggiò a Danilo Belllucci, da Piera Genta ad Alessandro Maurilli, da Piero Rotolo a Marco Morelli, da Lorenza Vitali a Ezio Santin, da Lucia Barzanò a Donato Sinigaglia, da Marisa cartotto ad Angelo Peretti, da Mikol Belluzzi a Luigi Cremona, ecc«Roberto conosceva molto bene mio padre ed era invitato anche al mio matrimonio – è il ricordo diAlbani, presidente del-. Ci ha sempre sostenuto e spronato a migliorarc i parlando del vino bergamasco e delle nostre tipicità».«Roberto ha da sempre rappresentato la penna garbata delladei cuochi e ci ha aiutato a crescere – affermano, presidente e vicepresidente dell’– Aveva un grande bagaglio culturale ed elargiva sempre importanti consigli».«Ogni volta che lo chiamavamo per una conferenza stampa, era sempre presente – ricorda, presidente dei ristoratori di-. Ci ha aiutato molto a promuovere le nostre attività, l’enogastronomia e i prodotti del territorio».«Lo ricordo con grande affetto. Quando ero bambino veniva a trovare papà Vittorio e mamma Bruna e da allora abbiamo sempre collaborato – ricorda commosso, tristellato Da Vittorio - quando avevo 20 anni lo incontrai ad un concorso culinario in Veneto, dove vinsi il primo premio. Roberto venne da mee orgoglioso per complimentarsi e insieme avvisammo i miei genitori, che risposero fieri per il traguardo raggiunto».«Non ho mai letto un suo articolo polemico – ricorda, portavoce del gruppo «RistorantiBergamo» -. Riusciva veramente ad apparire con notizie, senza la necessità di dover criticare in senso negativo le attività che andava a visitare. Aveva una grande cultura ed era unaltruista che ha sempre creduto nei nostri progetti».Tra gli amici storici di Roberto Vitali c’è sicuramente. fondatore del ristorante tipico bergamasco «e la». «Ho conosciuto Roberto in tempi da ritenersi ormai antichi, più o meno 35/40 anni fa e abbiamo sposato insieme a larghe braccia la promozione del prodotto del territorio. Abbiamo intrapreso esperienze dirette di divulgazione del nostro territorio in 16 Stati europei (Finlandia, Slovacchia, Polonia, Portogallo, Francia, Bulgaria, Romania, in Austria con il tartufo bergamasco, oltre a 5 Paesi extraeuropei Cuba, Ghana, Kenya, San Pietroburgo e Cina nel 2005) portando al seguito vini, salumi, e quant’altro dell’agroalimentare bergamasco. Ci chiedevamo il motivo per cui gli operatori della ristorazione penalizzavano i prodotti del territorio, promuovendo al contrario ciò che veniva da altre regioni o dall’estero. Entrambi avevamo nel nostro semplice modo di essere una particolare attenzione per Bergamo e la sua gente».«Ci siamo sentiti per un’intervista proprio pochi giorni fa, era un grande giornalista che sapeva raccontare la realtà nel migliori dei modi – ha commentato, presidente del-.«Roberto ha sempre mostrato grande interesse e amore per la sua terra bergamasca e i prodotti del territorio, con una professionalità e disponibilità difficili da ritrovare - ha commentato Paolo Russo, presidente del Consorzio Moscato di Scanzo -. E’ sicuramente una grave perdita per la nostra».Anchericordano con grande affetto la figura di Roberto Vitali. «Insieme abbiamo lavorato molto e ci siamo anche divertiti, visitando in incognito alcuni locali – ricorda, delegata provinciale dell’, l'Associazione Italiana Sommelier -. Lo immagino mentre degusta da altre parti, accompagnando il nostro lavoro e la promozione del territorio». «Lo ricordo sempre di buon umore - commenta, delegato provinciale Onav, l'didi-. Ci ha sempre accompagnato, anche negli ultimi tempi che non sono stati certamente facili».«Ha sempre partecipato alle nostre conviviali seguendo la filosofia dell’associazione – afferma, fiduciario Slow food Bergamo per molti anni – Ci siamo frequentati molto, tanto da diventare amici». «Io e mia moglie siamo veramente tristi perché Roberto era un amioco vero e ci ha sempre seguito con l’, l'Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappa e il Cordon Bleu – è il commento di, delegato provinciale dell’Accademia italiana della Cucina -. Veniva spesso a casa nostra e insieme parlavamo dei nostri progetti. Era sempre prodigo di consigli». «Ero molto affezionato a Roberto – commenta commosso Mario Lameri, gran maestro dell’Ordine deidella-. Perdiamo un grande amico con cui abbiamo viaggiato parecchio insieme».«Ha sempre seguito le nostre assemblee e l’attività dei nostri panificatori – commenta Massimo Ferrandi, presidente Aspan -. ci siamo sentiti anche ultimamente per un servizio di approfondimento sulla categoria».si terranno sabato alle 10 nella parrocchiale di, quartiere didove risiedeva da anni. Dopo la cremazione, le ceneri saranno portate al cimitero dinella tomba dei genitori.