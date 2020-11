Google vicino ai negozi italiani con strumenti digitali gratis

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 09:15

N

Google mette gratuitamente a disposizione dei commercianti di tutta Italia strumenti per farsi trovare online





Google in campo con servizi gratuiti

Le Torte di Giada: grazie all’online aumentati i clienti

In 5 mesi 2 milioni i consumatori che hanno comparto online

Obiettivo la solidarietà digitale

Le Prugne della California

egozi edisono il tessuto fondamentale. Oltre che culla di storie, saperi, lavori e tradizione. Un patrimonio fondamentale che travalica anche i confini nazionali. Tanto che ain questo momento in cui la loro sopravvivenza è messa a rischio dalè sceso in campo,, ancheIl colosso di Mountain View ha raccolto, infatti, l’appello della ministra dell'Innovazionee partecipa all’iniziativa “- Il Digitale per l’economia locale”, nell'ambito del progetto “”. L’obiettivo è auitare i commercianti locali e i negozi di prossimità ae aCosìmettea disposizione dei commercianti di tutta Italiaper farsi trovare online e corsi dedicati alleQuattro in particolare gli strumenti offerti. Il primo è, che consente ai negozi di creare un profilo e avere una vetrina digitale per farsi trovare su RicercaIl colosso del web fornisce poi schede dei prodotti gratuite sulla scheda di, con cui mostrare la disponibilità di un prodotto a chi lo sta cercando online nelle vicinanze.serve a supportare chi vuole creare un sito web e vendere online in modo autonomo, e Google Digital Training è infine una piattaforma online che offre corsi gratuiti per sviluppare o acquisire nuove competenze digitali.Strumenti che hanno già aiutato in concreto anche diverse realtà del mondo del. Ne è un esempio la pasticceria bresciana Le Torte di Giada di vincitrice dell’Award 2013 Italia a Tavola-Fipe per l’innovazione nella comunicazione in campo enogastronomico) eche proprio grazie a Google My Business, di cui sono diventate anche testimonial per l’Italia, «hanno potuto ampliare il proprio raggio d’azione e allargare il giro di clienti».Perché, come si dice “se Maometto non va alla montagna la montagna va da Maometto e in questo momento in cui isono limitati nei lorooccorre trovare il modo di raggiungerli.«Questo momento pone più che mai l'attenzione sull'urgenza del processo di trasformazione digitale che le imprese commerciali italiane si trovano a intraprendere per affrontare le sfide del presente e per crescere - ha dichiarato, vice presidente di Google e Managing Director di Google Italia - L'di prossimità è un elemento fondamentale della digitalizzazione, permette di superare le barriere fisiche imposte dalla pandemia a vantaggio delle persone, così come dell'economia locale».Basti pensare che nei primi cinque mesi dell’anno sono stati dueche nel nostro Paese hanno effettuato, mentre nell’intero 2019 erano risultati 700 mila, meno della metà, come riporta un’indagine del Consorzio Netcomm, il centro digitale italiano per l'evoluzione del commercio online, partner del progetto Vicini e connessi.Avviato in primavera, nella prima fase della pandemia, il progetto “”, promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, dedicato alle piccole realtà locali ( www.solidarietadigitale.agid.gov.it ), ha già messo in contatto cittadini e aziende disposte a fornire gratuitamente servizi innovativi per cittadini di ogni età oltre che per bambini e ragazzi impegnati negli studi.In questa seconda ondata l’attenzione si concentra suglie di, per cui la tecnologia digitale può ridurre l’impatto economico causato dall’emergenza sanitaria ed essere impiegata con vantaggi per la collettività anche in seguito.«Le pandemie non sono una novità nella storia, ma nei tempi che stiamo vivendo gli strumenti digitali offrono possibilità che in precedenza mancavano di contenerne le conseguenze - ha affermato la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione- Questo progetto è un invito alle aziende del digitale e di settori collegati ad aiutare i piccoli esercizi commerciali affinché possano dispiegare le proprie capacità di azione anche in una fase di. Negozi e botteghe che sono una ricchezza del tessuto commerciale e sociale italiano stanno soffrendo in modo particolare le conseguenze del Covid-19 e delle misure necessarie per contrastare la diffusione del virus. È il momento di essereanche grazie al digitale, ma non occorrono soltanto ammirevoli e benvenuti gesti di generosità. Dobbiamo fare il possibile per trasformare una fase di difficoltà nella premessa per il suo opposto: un adeguamento del nostro Paese a un’era di nuovedi, comunicazione, studio e capacità di estendere e sviluppare benessere».