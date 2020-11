La app tabUi aiuta bar e ristoranti dando visibilità gratuita. In Rete 100mila utenti pronti

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 12:53

Tabui, app per ristoranti, bar ed enoteche

App dedicata soprattutto a ristoranti, bar ed enoteche

Iscrizione valida fino al 31 dicembre, 100mila utenti pronti

al servizio della crisi economica scatenata dalla pandemia Covid-19. Come già è avvenuto lo scorso mese di marzo anche in questa fase di semi lockdown l’, sviluppata da, langarolo con la grande passione per la comunicazione e i prodotti di qualità, con sede operativa a Roddi, si mette a disposizione gratuitamente nei confronti di quelleche sono maggiormente colpite dagli ultimi decreti.Particolare riferimento è quello della ristorazione che, per forza di cose, ha modificato drasticamente le proprie operatività cercando di contenere per quanto possibile le eventuali perdite.«A dar loro una mano – spiega Giorgio Proglio, ideatore del supporto digitale - la tabUi APP offre spazio gratuito al proprio interno in modo che, bar, enoteche ed altre realtà affini di tutta Italia possano sfruttare la grandedell’applicazione promozionando i propri orari, il, il take away e tutti i servizi che metteranno in campo in questo complicato periodo. Abbiamo pensato di fornire una spalla all’attività dei settori più in crisi mettendoci, anche noi, in gioco gratuitamente. Vogliamo essere al loro fianco e sostenerli».Fino al, infatti, e in previsione del periodo Natalizio sarà quindi possibile iscriversi all’app e iniziare da subito a comunicare agli oltrein modalità completamente gratuita. “Un servizio che riteniamo possa esser utile alle attività ma anche ai nostri utenti. Laè molto legata alla nostra APP e sicuramente i messaggi promozionali veicolati dai ristoratori non passeranno inosservati contribuendo così a dar loro una mano fin da subito creando rete e sinergia», spiega Giorgio Proglio. Peral servizio di tabUi App ed essere inseriti gratuitamente è sufficiente inviare un’email a info@tabui.app indicando tutti i dati della propria attività.