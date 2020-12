Qual è il futuro dell'hospitality? Risponde la nuova collana Hoepli

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 10:33

S

Social Food Photography di Vatinee Suvimol

Digital food marketing. Guida pratica per ristoratori intraprendenti di Nicoletta Polliotto

Digital Marketing Extra Alberghierodi Domenico Palladino

Digital strategy per il Turismo di Sara Caminati



Digital strategy per il Turismo di Sara Caminati

Turismo Mega Trend di Edoardo Colombo

I LIBRI DELLA COLLANA

Digital food marketing. Guida pratica per ristoratori intraprendenti (Nicoletta Polliotto) Web marketing turistico e oltre. Strategie per rilanciare la tua struttura e raggiungere il successo (Michela Mazzotti) Digital Marketing Extra Alberghiero. Come riempire tutto l’anno case vacanza e hotel (Domenico Palladino) Digital strategy per il Turismo. Strumenti e strategie per accogliere il cliente su web e social media (Sara Caminati) Social Food Photography. Consigli pratici per fotografare e comunicare il cibo online e sui social media (Vatinee Suvimol) Turismo Mega Trend. Smart Destination e turismo digitale: AI, Blockchain, Cyber, IoT e 5G (Edoardo Colombo) Digital Wine Marketing (Susana Alonso)

Le Prugne della California

i avvicinano le, anche se avvolte da un clima irreale, e mai come ora il settore dell’accoglienza necessita di sostegno, aiuto e indicazioni su come ricostruire il proprio futuro, in vista del nuovo anno, denso di incognite ma costretto a puntare su innovazione tecnologica e sperimentazione di modelli e strumenti digitali. Per sostenere gli operatori disui questi temi, scende in campo la collana di, diretta da. Sono volumi di management e digital marketing per le aziende dell'ospitalità turistica, alberghiera e ristorativa, ricchi di spunti strategici e casi di studio. Prima collana di manuali pensati in maniera specifica per gli operatori di settore, veri e propri prontuari per superare questi momenti di crisi.Tanti gli argomenti trattati: dalla progettazione dell’a un nuovo approccio die sui social media per un turismo convergente che comprende destinazioni, hotellerie, extra alberghiero e ristorazione. Visione, strategia e utilizzo dei dati sono i presupposti che vengono analizzati e si sviluppano in How-to-do, Buone pratiche, Interviste agli specialisti e Testimonianze di brand nazionali e internazionali.“La collana innovativa del turismo convergente” è il sottotitolo scelto, claim che anticipa i contenuti delle pubblicazioni. Proprio la contemporaneità delle linee guida della collana e dei relativi volumi li rende così attuali e urgenti, in un mondo proiettato verso nuovi modelli e in costante accelerazione digitale.La collana è dedicata a giovani studenti di turismo e accoglienza, ai colleghi marketer che vogliano confrontarsi con altre visioni ed esperienze ma soprattutto agli operatori del settore, per acquisire consapevolezza, conoscenza, visione, strumenti e anche motivazione e coraggio per fare scelte d’impresa mature e attuali.Digital Marketing Turismo vuole anche fornire un diverso approccio divulgativo che non illuda il lettore con facili soluzioni preconfezionate, tecniche rivoluzionarie o formule vincenti, panacea dei mali dell’ospitalità italiana. Si vogliono quindi sfatare le leggende metropolitane su prenotazione, distribuzione e revenue management, offrendo un approccio strategico, condiviso sin dalle prime pagine di ogni manuale, un metodo per approfondire lo studio e per applicarlo in maniera concreta.«Dmt – Digital Marketing Turismo è un percorso formativo in più volumi, veri pezzi da collezione, imperdibili, complementari e simbiotici – spiega il direttore di collana Nicoletta Polliotto – A poco più di un anno dal lancio della collana, stiamo per pubblicare il 7° volume e proprio ora non possiamo fermarci. Vogliamo raccontare il turismo e l’ospitalità con un taglio che accenda nel lettore una scintilla di speranza e di fiducia per il destino dell’accoglienza italiana che spetta a noi tracciare e riabilitare».Libro prenotabile, in uscita il 5 febbraio 2021