Luciano Ferraro: Se scegli un vino vai oltre l'emozione, cerca l'etica

26 dicembre 2020

Luciano Ferraro, candidato al sondaggio Personaggio dell'anno di Italia a Tavola - foto: Il Corriere Vinicolo / Unione Italiana Vini

Luciano Ferraro e Luca Gardini - foto: Intravino





è capo redattore centrale del Corriere della Sera per cui cura anche la, una pagina dedicata ai vignaioli soprattutto italiani. Pubblica ogni anno con il Corriere in collaborazione conla “Guida ai migliori vignaioli e ai migliori vini d’Italia”. Ed è candidato al sondaggiodi Italia a Tavola (clicca qui per votare ).Sono poco votato ed un po' mi spiace. Mi piacerebbe essere più, quest’anno sono molto concentrato sul. In periodi come questo in cui ho poco tempo per seguire le ultime cose del vino e scriverne di più, le condivisioni diminuiscono. Non la forza mia, ma quella del giornale per cui scrivo può compensare anche ad un periodo di attività ridotta sui social.Una passione che ho iniziato a seguire fin da ragazzo con un amico. Siamo negli anni '80, con un amico che aveva aperto un’alla mescita; ho iniziato a scoprire i grandi produttori dell’epoca che, in qualche caso, sono ancora i grandi di adesso. Con lui ho scritto anche un libro sullecon la prefazione di. È stato anche l’inizio del rapporto con Veronelli proseguito con altre attività editoriali. Una passione continuata nel tempo, anche quando mi sono occupato di cronaca ricavando uno spazio in tutti i giornali in cui ho lavorato, sia gruppo Espresso che in Rcs. Passione, ma anche desiderio di conoscere leche ci lavorano che molto spesso sono affascinanti come un romanzo.Tra gli italiani nessuno, sono curioso di conoscere di persona. Avevamo fissato due appuntamenti che sono stati cancellati per problemi dell’ultima ora. Spero di poterlo fare nelHo preso spunto dall’ultimo e conclusivo numero della rivista Porthos died ho brevemente citato quelli che ho conosciuto. Ipossono essere un’idea per finire quest’anno e ricordarci l’importanza della tutela dell’ambiente e soprattutto riconoscere il valore del lavoro di quei vignaioli che con la loro etica in agricoltura cercano di salvaguardarlo. Il mio suggerimento è quello di andare oltre che l’emozione e andare alla ricerca dell’del prodotto.Mi piacciono tutti, ma più del prodotto mi appassionano leche stanno dietro al vino.