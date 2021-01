Marco Bianchi fra cibo, tv e scienza: «Anche un dolcetto ogni tanto fa bene»

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 14:00

Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico

, volto televisivo, conosciuto al pubblicoper aver condotto, ma soprattutto per suoi programmi legati al buon cibo e allamediterranea. Con i suoi consigli promuove un’corretta, fornendo le giuste informazioni sul. La sua formazione di tecnico di ricerca biomedica gli ha permesso di diventarescientifico per la. Lui che si trova ancora in corsa nel sondaggio di Italia a Tavola "Personaggio dell'anno". ( CLICCA QUI PER VOTARE ).Sono professionalmente ciò che ha detto, ma prima di tutto sono un amante dellae del. Grazie alla mia formazione professionale e agli incontri che ho avuto la fortuna di avere in questi anni, sono riuscito a realizzare il mio progetto: parlare di salute e prevenzione a tavola al grande pubblico, in maniera semplice.Non deve mancare nulla…o quasi! Sono un forte sostenitore del fatto che la nostra alimentazione deve essere la piùpossibile. Faccio prima a dirle una serie di alimenti che io di base evito e sconsiglio, per una serie di conseguenze che possono avere sul nostrose introdotte in eccessiva quantità, come carni rosse o salumi. Non nego, ad esempio, neanche un dolcetto a fine: ci fa sentire più rilassati e ci riconcilia con il mondo. Purché non si mangi un’intera scatola di cioccolatini a cena. In tutto bisogna trovare il giusto equilibrio. Ecco, ciò che non deve mancare è questo; e la serenità. Dobbiamo approcciarci al cibo sempre con serenità e senza ossessioni.Col, coinvolgendoli magari nella preparazione di qualche piatto. Lo faccio spesso con mia figlia e oltre a divertirsi ed essere contenta di aver realizzato un piatto, impara il valore e l’importanza del cibo sano e buono. A tal proposito, vi anticipo un mio prossimo progetto che riguarda proprio i più piccoli: un nuovo, che uscirà nei prossimi mesi e di cui presto vi darò ulteriori dettagli, ma che sarà comunque dedicato alla loro alimentazione e alla loro crescita.Per il 2021 sarò ildi ogni campagna di raccolta fondi per Fondazione Veronesi. Credo nella, sostenerla è un atto d’amore come cucinare. Aiutare la ricerca significa volerci bene e aiutare noi stessi. Sono da più di dieci anni al fianco della Fondazione e quest’anno lo sarò ancora di più. Insomma, stay tuned!Attraverso i miei. Come in ogni mio progetto coinvolgo la mia community che mi sostiene e mi supporta sempre.