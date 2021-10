Il viaggio culinario del food blogger Matteo Di Cola per rilanciare il fuoricasa

Migliaia di chilometri da Nord a Sud, attraversando tutta l’Italia, per assaggiare e recensire 700 pietanze. Un viaggio culinario attraverso il cibo Made in Italy per rilanciare il settore della ristorazione dopo il difficile periodo di chiusure e restrizioni, dovuto alla pandemia di Covid-19, raccontando le bontà che offre la cucina nostrana. È l’iniziativa di Matteo Di Cola, chef e food blogger romano che ha passato le sue vacanze visitando 20 regioni in 20 giorni, con uno spin off per la Repubblica di San Marino.

Matteo Di Cola

Ogni tappa un video

«Un tour in cui ho rotto le scatole a centinaia di persone per aiutarmi a organizzarlo - ha spiegato Matteo - un tour dove abbiamo mangiato in oltre 100 ristoranti, un tour dove abbiamo fatto oltre 6.000 km in macchina e abbiamo speso migliaia di euro che, però, mi ha lasciato dentro un emozione, una una voglia di fare, una voglia di ripetere probabilmente questo viaggio in altre città». Ogni tappa un video da pubblicare sul suo canale Youtube da oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.

Viaggio in compagnia

Durante il viaggio, Matteo, 23enne con una grande passione per la cucina che lo ha portato, nel 2019 a fondare ItalyFoodPornRoma, una delle maggiori community di food d’Italia, è stato affiancato anche da amici e Youtuber tra cui gli attori Fabrizio e Claudio Colica alias Le Coliche, i ragazzi di Fius Gamer, Enry Lazza, T4TiNo23 e Jana di ItalyFoodPorn.

(AskaNews)