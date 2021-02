Francesca Romana Barberini, mai come ora serve un restyling nella comunicazione del cibo

Primo Piano del 01 febbraio 2021 | 13:00

Francesca Romana Barberini. Fonte: Facebook





na voce ancor prima che un volto e una penna. Racconti di cultura materiale:. È, in finale nella categorianeldell’enogastronomia e dell’accoglienza ( per votare clicca qui ).In questi momenti così complicati per tutti noi, e in particolare per il mondo, sento ancora più ladi comunicatrice, se vuoi opinion leader. Ho sempre cercato di esprimere unasul nostro settore, e oggi, più che mai, dobbiamo raccontare con entusiasmo le tantissimeche fanno grandi il nostro Paese.C'è da fare un vero: del resto tutti sappiamo che ogni tot anni un locale è da rinfrescare! Ci sono nuove domande e nuove esigenze dei clienti, ma anche dei ristoratori e quindi dobbiamo seguire il processo e raccontarlo con un, valorizzando quello che vale la pena di valorizzare e tralasciando quello che non conta, o non conta più. Magari utilizzando anche nuovi linguaggi e nuove tecnologie. Abbiamo fatto un salto nel tempo, almeno dal punto di vista delle capacità di gestire ladi almeno dieci anni. Mangiamo di più in casa, abbiamo ricominciato a cucinare, abbiamo reimparato ad andare a pranzo fuori, acquistiamo vino, pane, frutta e verdura online, tanto per citare qualche nuova tendenza del mondo del food. Tutto questo va valorizzato e raccontato.Io abito ine per noi non esiste, se non il sugo della mia mamma, che vive davanti a me. Credo che questi servizi rimarranno sicuramente per gli alimenti/piatti per cui ci sono sempre stati:. Per il resto dei ristoranti vedo difficile un servizio "finito", cioè la consegna del: molti cuochi hanno creato piatti da comporre interessanti, ma comunque non è mai come quello che mangiamo al ristorante, perché va finalizzato. Può essere divertente per un appassionato, per una serata con amici, ma quando si potrà tornare al ristorante ci torneremo e con più gusto: perché "mangiare fuori" non è solo quello che mangiamo, ma anche l'idea di dedicarci qualche ora fuori dalla, di vivere l'ambiente che ci circonda.Ilsarebbe stato necessario in molti casi anche prima della pandemia e sinceramente spero che venga mantenuto, nei limiti dell'economicità. Il menu suè ormai normalità anche per i miei genitori settantenni, per non parlare dei miei figli che i Qr code li generano sulla stampante di casa per mandare messaggi! Comanda e pagamenti erano tecnologici anche prima. Io mi auguro che venga data più attenzione alla materia prima e al riconoscimento del lavoro che c'è dietro ogni. Una proposta gastronomica è ricerca di ingredienti, che devono essere pagati il giusto prezzo (non esiste l'olio per condire e quello per cucinare, esiste un buon olio che ti ritrovi in quello che mangi!), ma anche ricerca della giustaGateau di patate! È uno dei miei piatti preferiti, la mia madeleine! Facile, goloso e divertente da preparare con i ragazzi: stasera lo facciamo con le patate di Leonessa (parte della mia famiglia arriva proprio da lì), la Mortadella Bologna Igp e con la Mozzarella di Bufala Campana Dop e poi scorza di limone del giardino e le uova delle nostre galline! Un privilegio, lo so! Ma anche un buon modo peri nostri meravigliosi! In famiglia abbiamo un'azienda agricola, so quanto sia difficile coltivare, allevare, produrre qualità. Quante variabili non vengono calcolate quando una persona acquista un prodotto. Per questo credo sia importante raccontare le storie di ognie la, i, leUn Cacchione di Nettuno della Cantina Bacco: una bella storia di un, di una zona vocata già al tempo dei romani, di un vigneto che ha resistito agli attacchi della fillossera e quindi è a “piede franco”, coltivato a due passi dal mare. Queste sono le storie che mi piace raccontare! Grazie!Grazie a te, cara Francesca!