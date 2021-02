L’amore per Roma e le fettuccine in una web serie con 7 cuochi

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 15:02

Il 7 febbraio è il National Fettuccine Alfredo Day. La pandemia non potrà fermare quest'anno i festeggiamenti del National Fettuccine Alfredo Day del 7 febbraio. Anzi, l'iniziativa coinvolgerà un gruppo di chef romani in nome dell'amore della cucina della Capitale e della passione con cui le tradizioni della città vengono riproposte senza scalfire la loro identità. Non a caso si chiama "Amor, il tour del gusto con Alfredo alla Scrofa" questa ultima iniziativa dell'omonimo ristorante, celebre in tutto il mondo per il mitico piatto, e sempre in prima linea nella promozione e della conoscenza in una storia che appartiene alla città. Dati i tempi, si svolgerà sul web, che da tanto, troppo tempo, identifica la nostra vita "parallela", costretta entro le mura di casa.

Mario Mozzetti e Veronica Salvatori, proprietari del ristorante fondato oltre un secolo fa, in collaborazione con il brand Rome is More, hanno voluto coinvolgere in questa iniziativa altri sei chef impegnati in ristoranti della Città Eterna che sul web prepareranno un loro piatto simbolo. A realizzare nei dettagli in progetto sono stati gli studenti dello Ied di Roma.

"Amor" consiste in una web serie che andrà online sui canali Instagram e Facebook di Alfredo alla Scrofa. «Tutti gli anni - ha detto Mario Mozzetti - festeggiamo con un gesto d'amore il 7 febbraio il National Fettuccine Alfredo Day e in questo 2021, in un momento tanto delicato per la ristorazione, vogliamo celebrare l'amore che ci accomuna raccontando sette cene pensando all'amore per la città».

E quella delle sontuose fettuccine è davvero una storia d'amore: quell'oste Alfredo nel 1914 le creò per sostenere la moglie indebolita dalle fatiche del parto.

Questo tour del gusto durerà 7 giorni e consisterà in una web serie nel corso della quale gli chef di sette eccellenze della ristorazione romana, a turno, prepareranno i loro cavalli di battaglia e condivideranno con il pubblico l'amore per la cucina che, anche in un periodo così difficile, li motiva ad andare avanti. Durante le riprese i proprietari dei ristoranti racconteranno a Mario Mozzetti aneddoti legati al piatto che realizzeranno.

Lo start è stato affidato al ristorante Hostaria dell'Orso che ha presentato la Faraona ai funghi porcini secchi, birra nera e pinoli, l'antica ricetta di Apicio è stata realizzata in una versione più moderna dallo chef. A seguire, il 2 febbraio, la chef Iside De Cesare del ristorante La Parolaccia, realizzerà la Lasagnetta aperta al ragù di vincisgrassi e pecorino di fossa; il 3 febbraio sarà la volta del ristorante Pierluigi, lo chef Massimo Viglietti farà le Costolette d'Agnello in crosta di parmigiano con fonduta di pecorino, broccolo romano e lampone disidratato. Si proseguirà il 4 febbraio con il ristorante Armando al Pantheon, lo chef Claudio Gargioli eseguirà gli Spaghetti alla puttanesca e il 5 febbraio lo chef Daniele Usai del ristorante Il Tino, preparerà la Carbomare con uova di pesce e bottarga. Il 6 febbraio il ristorante Metamorfosi presenterà la ricetta del Topinambur come un carciofo dello chef Roy Caceres. Gran finale il 7 febbraio, per la celebrazione del National Fettuccine Alfredo Day, la celebre ricorrenza istituita dal Comune di Roma, e il video sarà realizzato presso il ristorante Alfredo alla Scrofa dove Veronica Salvatori, ideatrice della pagina Rome is More, intervisterà Mario Mozzetti, proprietario del ristorante e lo chef Mirko Moglioni che preparerà il famoso piatto e ne illustrerà le caratteristiche.

Saranno svelati i segreti delle bionde fettuccine entrate nel mito e ripetuta la gestualità nel servirle. Non tutti sanno che uno dei segreti per raggiungere la perfezione è l'abilità del "mantecatore", un professionista nell'unire il burro e il parmigiano rispettando la delicatezza della sottile sfoglia.

E di cose ce ne saranno da raccontare, tra curiosità e i personaggi celebri di tutto il mondo che hanno scelto questo locale nei vicoli della Roma vecchia come tappa privilegiata. Le foto alle pareti e voluminosi album con dediche li ricordano.

Per tutti coloro che vorranno cimentarsi nella preparazione delle Fettuccine Alfredo a casa, per tutta la settimana fino al 7 febbraio, sarà possibile acquistare sullo shop online di Alfredo alla Scrofa un kit contenente le Fettuccine all'uovo fresche, il Parmigiano Reggiano e un Qr Code dal quale si potrà accedere alla videoricetta dello chef Mirko Moglioni.

Partner dell'evento è Rome is More, brand che ha tradotto in modo divertente celebri espressioni romanesche in inglese, riuscendo così a conquistare l'interesse di migliaia di follower. Grazie al suo stile inconfondibile, ai suoi modi ironici e alla grande passione per le tradizioni romane - elemento che accomuna tutti i protagonisti dell'evento - Rome is More racconterà il progetto Amor con story e post dal carattere unico. A partire dal 7 febbraio verrà messo in vendita sullo shop di Alfredo alla Scrofa un merchandising realizzato con un design speciale.