La tavola Schär di nuovo on air, una comunicazione senza glutine

icinanza al consmatore e passione per la qualità sono i valori che il brandvuole comunicare con la sua nuova. Leader nel segmento senza glutine in Italia, Schär torna a investire sulla comunicazione con uno spot che racconta la tavola Schär come luogo speciale e inclusivo che promuovee condivisione.Di alta qualità, preparata con pregiate varietà die ingredienti, priva di conservanti, la gamma Schär concorre al miglioramento della qualità della vita delle persone.è infatti fondamentale per vivere bene: intorno alla tavola Schär, tutti sono accomunati dal medesimo desiderio di gustare cibi appetitosi e gratificanti ed al contempo, ognuno è diverso e può contare su alimenti diversificati in base alle proprie esigenze di gusto o alle specifiche necessità dietetiche. Iprevisti sono due: da 30’’ e da 15’’ associati a due diversi soggetti, l’uno contestualizzato nella dimensione sociale della famiglia e l’altro in quella degli amici.In sinergia con gli investimenti televisivi, la campagna è supportata anche da intense attività nele digital - declinate in campagne video e display, social media e progetti speciali in partnership con i maggiori food media brands.