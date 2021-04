Dalla cassa integrazione ai social, su Instagram la rinvicita dello chef

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 18:35

Ristorante chiusa? La cucina di Pierluigi Uriani si riaccende su Instagram

Dalla cassa integrazione al profilo Instagram di successo

Il canale di Pierluigi Uriani

Il ritorno in cucina? «Resto fiducioso»

e qualcuno chiedesse aqual è stato l'impatto della pandemia sulla sua vita professionale, la risposta sarebbe positiva. Sebbene il difficile momento legato alla pandemia abbia messo a dura prova il settore della ristorazione, ogni crisi porta con sé una possibilità che, nel caso particolare, si chiama Boutique_de_le_Pierre : «Dai primi di marzo, a causa della crisi socio-sanitaria, la struttura in cui lavoravo è stata costretta a chiudere e, di conseguenza, a mettere in cassa integrazione i propri dipendenti, me compreso. Data la situazione, dopo un primo momento di smarrimento e confusione mentale, ho deciso di non piangermi addosso.ed in particolare, il pane e la pizza. Entrato in questo magnifico mondo che racconta di mani sporche di farina, lievito madre ed inconfondibili profumi, ho sentito la necessità di condividere la mia sempre crescente passione attraverso il», racconta Uriani.L'attività è via via diventata più continuativa: foto, video e stories si susseguivano sempre più rapidamente e incontravano il riscontro del pubblico su spiegazioni e procedimenti dell'arte bianca. «In particolar modo,», rivela Uriani.Dalla vita reale ai social e ritorno, Uriani punta dritto al ritorno in cucina: «Nelle mie creazioni credo che ci sia sempre un po’ di magia e so che, aldilà della passione, nasce direttamente dall’ambiente familiare e dalla qualità dei prodotti della mia terra, le mie amate Marche, prodotti con cui sono cresciuto e con cui ho ormai grande familiarità. Lo scorso marzo ognuno di noi ha dovuto fare i conti con le chiusure e la cassa integrazione,».