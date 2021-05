Il 20 maggio giornalisti in piazza. Precariato e investimenti i temi

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 18:34

Il 20 maggio, in piazza Montecitorio a Roma, la manifestazione dei giornalisti

Spazi per l'informazione ridotti

iamo alla vigilia dellaper richiamare la politica e le istituzioni ai pL’iniziativa è fissata per le 10 del mattino didavanti al palazzo di Montecitorio ed è promossa dalla Federazione della Stampa.«Rischiamo di vederin questo Paese: il lavoro nele senza attenzione a lavoro e previdenza non ci può essere informazione di qualità», scrive il segretario generale della Fnsi,«Nel passato anche recente sono arrivate parole importanti di solidarietà, o», ha aggiunto Lorusso.Che poi, come riporta il sito della Fnsi, ha ricordato l'intervento del presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, che ha evidenziato come la concreta attuazione del dettato costituzionale sul diritto all'informazione passi anche attraverso il giusto compenso e la tutela previdenziale dei giornalisti.Dice ancora Lorusso: «Riteniamo che nel Piano di ripresa e resilienza debba essercie chiediamo che nella ricostruzione del Paese sia data centralità a questo settore vitale per la democrazia. Per questo è necessario avviare subito un confronto serio e serrato».(da Unione Cattolica Stampa Italiana)