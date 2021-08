Scegliere il ristorante in base al vino? Con un'app ora è possibile

Due indizi confluenti testimoniano quanto a termine breve il mondo della ristorazione sarà cambiato. Nessun capovolgimento reboante e ben visibile tutto d’un tratto, bensì piccoli cambiamenti che erano in itinere sottotraccia e che la pandemia ha catalizzato e portato in superficie.

L'app W che spinge sul vino

Tecnologia e abitudini cambiate

Il primo indizio è di natura tecnologica e fa riferimento al mondo delle app. Non dimentichiamo che una delle definizioni con cui si prova a descrivere sinteticamente la nuova economia, quella postindustriale, è proprio “app economy”, a dare il senso della pervasività di questa tecnologia.

Il secondo indizio è di natura comportamentale: sempre meno hanno valore assoluto di identità di ristorazione i momenti del pranzo e della cena e, nel loro ambito, sempre meno anche la centralità del cibo con il vino in ruolo ancillare. La suddetta confluenza ha indotto la creazione di un'app italiana che aiuta a scegliere i ristoranti in base alla loro carta dei vini. Ed è Milano la prima città al mondo in cui la app sarà funzionante!

Il vino guida nella scelta del ristorante

Proprio così, tra i criteri di scelta del ristorante, non solo quelli canonici che riassumeremmo in: a) vicinanza; b) offering; c) fascia di prezzo; d) valutazione delle guide (e dei social), ma anche, aggiungiamo volentieri, il fattore “w” (che sta per wine, vino).

La app sarà pienamente funzionante in concomitanza con la Milano Wine Week che si svolgerà dal 2 al 10 ottobre. Ascoltiamo Federico Gordini, fondatore e presidente della Milano Wine Week: «La funzionalità più interessante che avrà W è la possibilità di scegliere dove mangiare in base al vino che si vuole bere. Inserendo il nome del vino, verrà segnalato un ristorante dove quel vino è presente. Stiamo lavorando allo screening di tutte le carte dei vini a Milano».

Gordini altresì rivela che «entro la fine del prossimo anno le carte dei vini della ristorazione italiana saranno scansionate dall'app W». Pertanto, grazie alla digitalizzazione di tutte le carte dei vini, Milano diverrà la prima città al mondo nella quale si potrà scegliere dove andare a cena in funzione dell’etichetta vinicola che si desidera degustare; e così a seguire per tutto il nostro Bel Paese. Siamo nel caso virtuoso ed appariscente della tecnologia abilitante. Ed è anche grazie a ciò che guardiamo con fiducia all’imminente futuro.