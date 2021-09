Un giornale per divulgare le conoscenze sul vino. Il progetto di Eros Teboni

Un nuovo modo di descrivere e degustare i vini, con uno sguardo sempre critico ed attento all’attualità ma soprattutto al punto di bevuta dei nuovi consumatori e wine lovers. Questo l'obiettivo di "Eros Teboni - The Wine Journal”, progetto editoriale che si pone l’obiettivo di raccontare l’eccellenza enologica mondiale.

Eros Teboni

Obiettivo: divulgare la conoscenza del vino

Nasce per sfruttare le competenze professionali e la profonda conoscenza del mondo vino di Eros Teboni (miglior sommelier del mondo 2018) attraverso un nuovo approccio stilistico degustativo, mettendo a disposizione di tutti gli appassionati i risultati dei suoi assaggi. L’ambizione è diventare un nuovo punto di riferimento per tutti gli amanti del vino. Segmentare i vini degustati per fasce di mercato e, attraverso punteggi in centesimi, dare identità attraverso differenti valutazioni e classifiche per posizionamento economico. Inoltre, speciali dedicati a verticali, orizzontali e assaggi di vecchie annate delle più importanti denominazioni del mondo, renderanno dinamico ed innovativo “Eros Teboni – The Wine Journal”.

Il reale obiettivo di Eros Teboni è rendere sempre più democratica una delle materie più popolari della storia ovvero il vino, annullando completamente le distanze geografiche tra i produttori ed i wine lovers.