Torna “Colto e mangiato”, la nuova stagione del format gastronomico del Gargano

Era marzo 2020, lo chef Massimo Andrea Di Maggio e il project manager Toni Augello avevano la valigia pronta e un biglietto areo in tasca: destinazione New York City. Il laboratorio di cucina “Colto e mangiato” era pronto a sbarcare in America. A pochi giorni dalla loro partenza il mondo chiudeva per pandemia e tutto si fermava.

«Ripartire non è stato scontato per nessuno. Tantomeno per il nostro cooking lab, totalmente incentrato sulla socialità e sulla condivisione gomito a gomito di una nuova consapevolezza alimentare », spiega Toni Augello. Adesso ka masterclass di cucina partecipata nata in Puglia dall’idea di due pugliesi doc, finalmente riparte.

Da sinistra Massimo Andrea Di Maggio e Toni Augello (Foto Facebook Colto e Mangiato)

Riparte il format "Colto e mangiato"

“Colto e mangiato” coinvolge i partecipanti in prima persona in una esperienza di cucina immersiva, nata per valorizzare la Dieta mediterranea attraverso il cibo stagionale, possibilmente biologico e a km 0.

Il laboratorio, nato nel 2014, ha avuto successo fin dalle prime edizioni, incontrando favore di pubblico e addetti ai lavori. Negli anni ha trovato spazio su Tv, giornali, web, ed è stato richiesto da città di diverse Regioni. Fino a ricevere le attenzioni di New York.

La felice collaborazione avviata con lo chef Pasquale Martinelli di New York City e la founder di Cricooking, Cristina Racchella di Princeton NJ, porterà finalmente il format a Manhattan: appuntamento fissato per il prossimo venerdì 11 novembre.

Arriva anche Colto e mangiato Kids

In attesa dell’evento internazionale, una doppia anteprima sull’olio extra vergine d’oliva a cura della dottoressa Sabrina Pupillo; "Colto e mangiato Kids” per avvicinare al mondo della cucina anche i bambini; una cena degustazione in collaborazione con Puglia Expo con Ostriche San Michele della laguna di Varano e spumante metodo classico D’Araprì, e i quattro appuntamenti classici del format: venerdì 25 novembre, venerdì 16 dicembre, venerdì 21 gennaio e venerdì 17 febbraio, a Tenuta Chianchito, con tagliere, coltello lama liscia, coltello a lama seghettata e un coppapasta.

Ovviamente, prima di incominciare, ogni partecipante indosserà grembiule e cappello da chef: la differenza in cucina la fanno i dettagli!

Per informazioni e adesioni basta contattare (anche tramite whatsapp) il numero di telefono 3669404991.

Una masterclass di Colto e Mangiato (Foto Facebook Colto e Mangiato)



I founder di "Colto e Mangiato"

Massimo Andrea Di Maggio è chef e proprietario con suo fratello Giuseppe di Tenuta Chianchito, a San Giovanni Rotondo, dove propone una cucina basata sui prodotti dell’orto dell’azienda di famiglia.

Toni Augello è un formatore e consulente di digital marketing. Esperto di marketing esperienziale e digital storytelling. Insegna in Puglia e a Milano. È autore di due romanzi storici e di un saggio di digital storytelling.

Con l’associazione Puglia Expo hanno partecipato alle ultime due edizioni del Vinitaly di Verona, rappresentando la Puglia ai cooking show, e sono ospiti fissi del Mercatino del Gusto di Maglie (nel Salento), la più grande manifestazione enogastronomica del Sud Italia.