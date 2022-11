Cattel, online una nuova esperienza di vendita per i ristoranti

È finalmente online il nuovo sito di Cattel Spa, l’azienda veneta leader nella distribuzione di prodotti food e no-food al canale Horeca nel Nord Italia. Un look totalmente rinnovato, in linea con l’attuale stile Cattel, che tanto successo sta riscuotendo nei canali social dell’azienda. Completo, articolato e vivace, il nuovo sito rispecchia in pieno l’identità e il modus operandi di Cattel. Si propone agli utenti come una vera e propria finestra spalancata su una realtà che, fin dalla sua fondazione, ha saputo evolversi di generazione in generazione, adattandosi ai nuovi trend e, spesso, anticipandoli.

Il nuovo sito web di Cattel Spa



Tra social e App Eshop

E ora che è arrivato il tempo dell’innovazione e della condivisione in tempo reale, Cattel si presenta nei suoi molteplici aspetti. Le pagine del sito, che invogliano alla navigazione, parlano di storia, competenza, servizio, passione, offerta, ma non mancano di strizzare l’occhio alle pagine social e, soprattutto, all’App Eshop, un’efficiente soluzione pensata sia per i clienti che per gli agenti: regala ai primi la possibilità di “riempire il carrello” e compilare la lista della spesa con estrema facilità H24 e agli agenti il tempo di dedicarsi maggiormente all’importante aspetto consulenziale.



Marchi esclusivi e approfondimenti

Il sito Cattel parla dei marchi esclusivi JesolPesca, Valdora, Scottona, Valdora Selezione e DiGià, suddivide l’offerta per categorie merceologiche, mette in evidenza i prodotti-selezione, mette a disposizione un blog dedicato, in parte, a ricette, impiattamenti, prodotti e consigli, e in parte a eventi e news di Cattel.



Ancora, il sito approfondisce aspetti come i controlli qualità e le certificazioni, dichiara fermamente la mission e la vision aziendali ma, soprattutto, si sofferma sulle persone, quelle persone che con piccoli gesti quotidiani e con tanto impegno mettono le loro competenze al servizio degli altri per costruire non solo l’azienda in cui operano, ma l’intero settore della ristorazione. Non stupisce quindi la scelta di dedicare spazio a una ricca galleria di immagini e video esperienziali, così come la presenza di un blog dedicato ai clienti, in cui trovare curiosità, novità e ricette.



Presto una nuova sezione

Ma non finisce qui: è già in programma lo sviluppo di una nuova sezione che consentirà un’interazione ancora più attiva e piacevole con gli utenti, una parte pensata per rendere esperienziale la navigazione e avvicinare il cliente con iniziative taylor-made, riconoscimenti e premi.

Un sito in continua evoluzione, dunque, con più vantaggi, più servizi e più informazioni, per restare al passo con la dinamica Cattel e per rappresentare al meglio la sua identità.