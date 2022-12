Arriva Gologram, il social network per i golosi

Golocious, la catena di food porn italiano di qualità con 15 punti vendita in Italia, presenta in anteprima un progetto per coinvolgere gli utenti attivamente nella community di Golo-Heroes con missioni speciali e una moneta digitale. Tra i partner UberEats con cui Golocious ha storica esclusiva. I suoi clienti? Giovani dai 16 ai 26 anni che potranno divertirsi, giocare, vincere, magari senza spendere un euro.

La nuova app di Golocious



Come funziona

È sufficiente scaricare l’app i Golo-Heroes, saranno coinvolti in missioni speciali da compiere per ottenere una moneta digitale, il Gettone G, che dà accesso a buoni sconto e a una serie di opportunità. Sfide dal sapore “porn” come, ad esempio, quella di mangiare il limited edition del mese per guadagnare ulteriori punti, oltre ai giochi a tema come “Burger Samurai” e “Diabolicious - il caveau inespugnabile”.



Il social network che unisce i golosi

Golocious vuole distaccarsi dal junk food, evolvendosi in un prodotto di eccellenza, frutto di costante ricerca. Visto che i giovani condividono le loro esperienze sui social: Gologram, il social network che consente di condividere le proprie esperienze di gusto scattando foto da postare. «La nostra app rappresenta l'inizio di un processo di digitalizzazione», così sottolinea Alessio Cutino, ceo di Golocious. L'app Golocious, realizzata in collaborazione con Studio Vatore, contiene anche un catalogo di giochi in continuo aggiornamento con la possibilità data agli utenti di competere tra loro in una classifica settimanale, lo store locator e il qr code personale così da farsi riconoscere alla cassa ottenendo ulteriori gettoni G e sarà presto online per iOS e Android.



Presto nuove aperture

Il format, ideato dai food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, è nato a maggio del 2020, e oggi può contare su 113mila fan sui social, 15 aperture tra Milano, Roma, Napoli, Firenze, Caserta e Verona, sia dirette che in franchising, con oltre 150 dipendenti. In programma nei prossimi mesi tante altre aperture.