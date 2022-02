Sanremo 2022: le pagelle della prima serata. Mahmood-Blanco e D’Argen D’Amico sugli scudi

Ritorna il festival più amato dagli italiani. E ritorna anche il pubblico che nel 2021 non c'erastato per via dell'emergenzaCovid. Super ospiti della prima serata saranno Fiorello, che ritorna da ospite dopo due anni alla co-conduzione, conduttrice Ornella Muti, ospiti i Meduza, i Maneskin, vincitori uscenti e freschi vincitori dell'Eurovision, Matteo Berrettini, di ritorno dagli Australian Open, Raul Bova, NIno Frassica e Claudio Gioe.

Sanremo 2022: le pagelle della prima serata

Achille Lauro - Domenica: Ormai è una presenza fissa, terzo anno consecutivo sul palco di Sanremo, che consuma più lui di Amadeus. La canzone è un mix di tutte le sue canzoni, con i suoi soliti clichè "Oh si si, o mio Dio". Alla fine si battezza anche. Blasfemo, ma fa sempre il suo show. Ottima scelta far aprire il festival da Lauro, ma la canzone ci sembra di conoscerla da sempre. 6.5 MINESTRA RISCALDATA

Yuman - Ora e Qui: Il vincitore di Sanremo Giovani (che quest'anno si è tenuto prima del Festival) porta una canzone fin troppo sanremese, tanto da risultare stucchevole. Il pezzo ha bisogno di più ascolti prima di un giudizio. 5.5 di incoraggiamento. FRUTTO ACERBO

Noemi - Ti amo non lo so dire: Per lei è "già" il settimo Sanremo. Da una veterana come lei ci si aspetta un cantato migliore, ma si riprende via via che passa il tempo e chiude in crescendo. La canzone è incalzante e su Spotify avrà sicuramente tanti ascolti. Crescerà durante questo festival e potrà sperare in un piazzamento. 6- SUPPLÍ

Gianni Morandi - Apri tutte le porte: Torna sull'Ariston con un pezzo di Jovanotti. Un bel pezzo allegro quasi da ballare. Un pò datato ma con più energia di tanti tanti giovani. Si diverte e ci fa divertire. Per lui una meritata standing ovation iniziale. Una certezza. 7- LASAGNA ALLA BOLOGNESE

La rappresentante di Lista - Ciao ciao: A differenza dell'anno scorso si presentano con un pezzo totalmente diverso. Fanno conoscere al grande pubblico un'altra sfaccettatura della loro personalità. Potrebbero essere i Colapesce-Di Martino di quest'anno. 6.5 FRITTO MISTO

Michele Bravi - L'inverno dei fiori: Dopo Il Diario degli errori del 2017 Bravi torna a Sanremo. Dopo un lungo periodo non facile per lui porta un brano fortemente introspettivo. Probabilmente a lui manca quella leggerezza che un ragazzo giovane come lui dovrebbe avere. La canzone merita di essere ascoltata e capita. 5.5 NASELLO AL VAPORE

Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare: Brano molto complesso, in pieno stile Massimo Ranieri. Un racconto dei racconti, che ci riporta indietro di un secolo e segue la storia di un migrante napoletano. Il ritornello rimane in testa. 6,5 CALAMARATA

Mahmood e Blanco - Brividi: i veri favoriti di questo Sanremo. Blanco esce dalla sua comfort zone e porta egregiamente un brano orecchiabile che si candida dritto dritto per il podio. Mahmood è sempre una conferma, sia come autore che come interprete. 7.5 FILETTO ALLA ROSSINI

Ana Mena - Ducentomila ore: Una canzone che è un po mappazzone... Non capiamo se è una mazurca remixata, un brano pop da discoteca o qualcosa di simile. Mah, onestamente un brano di cui avremmo fatto volentieri a meno. Confusa 4.5 PAELLA

Rkomi - Insuperabile: Ascoltando la melodia sembra di sentire un pezzo dei Maneskin. Il brano ha un bel ritmo e l'autotune non sta male nel complesso. Probabilmente verrà superato da molti altri cantanti in gara, ma non sfigura nella gara. 6 TIRAMISÙ

Dargen D'Amico - Dove si balla: Pezzo super divertente. D'Amico è il paroliere di un infinità di cantanti; apprezzato da tutti, ma sono pochi i suoi pezzi conosciuti. Questa volta si mette in gioco e fa bene. Ci piace e sarà sicuramente uno dei pezzi forti di questo Sanremo. 7+ TORTA PAESANA

GIusy Ferreri - Miele: La preferiamo nei tormentoni estivi dove può ricorrere al playback. Cantare dal vivo non è sicuramente il suo punto di forza, spesso imprecisa e vocalmente fragile. Canzone che non resterà nella storia.. 5- GRANITA AL SOLE