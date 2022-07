Tecnologia: giochi e app dedicati al mondo della cucina

Nel corso degli ultimi 10-12 anni lo smartphone ha guadagnato un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Sempre più persone non riescono a rinunciare all’utilizzo del proprio dispositivo mobile, che ha assunto funzioni sempre più disparate, dove lo svago e l’intrattenimento coprono un ruolo importante. Proprio per questo motivo oggi si trovano app e giochi dedicati a qualsiasi argomento e tema, incluso il mondo della cucina, del cibo e del buon gusto.

Sebbene i giochi di cucina siano formalmente un mix tra vari generi, in tempi recenti ne abbiamo visionati alcuni molto divertenti di cui vogliamo trattare in modo più approfonditi. Ora nonostante vi siano stereotipi sui giochi di cucina, ogni titolo può essere molto distinto dagli altri. Pensiamo ai classici come Diner Dash e Cooking Mama. Sono entrambi dello stesso genere ma hanno caratteristiche che li fanno risaltare in modo diverso l'uno dall'altro. Tuttavia, ciò che può essere considerato un fatto universale sui giochi di cucina è che sono alcuni dei migliori giochi casual per dispositivi mobili che puoi trovare. Da un punto di vista tecnico e di sviluppo molti di questi giochi e app di tipo casual condividono lo stesso genere di software che viene realizzato per il contesto del gambling e dei giochi di casinò online. Tra i giochi più popolari e diffusi oggi troviamo la roulette, dove prima di sperimentare è bene conoscere studiare la strategia di martingala roulette per avere un’idea su questo specifico modo di giocare.

In questa lista abbiamo incluso i giochi di cucina più popolari divertenti di questo periodo.

1) Cafeteria Nipponica

Semplicemente non puoi parlare dei migliori giochi di cucina su dispositivo mobile senza menzionare Cafeteria Nipponica. Come mai? A parte la sua graziosa pixel art, il gioco stesso è estremamente divertente da giocare. Questo perché non si concentra solo sulla cucina. Ti consente di provare tutto ciò che viene fornito con la gestione di un ristorante.

Attraverso il gioco, puoi diventare come un vero chef e ristoratore. Come cuoco, sarai in grado di cercare ingredienti di prim'ordine, ricercare ricette ed elaborarli per creare i piatti più gustosi. In qualità di responsabile del ristorante, puoi decorare il tuo ristorante come lo desideri: acquista i mobili, gli infissi e i pavimenti ideali, quindi pianifica dove posizionarli. Potrai anche ospitare molti eventi divertenti, inclusi corsi di cucina e concorsi gastronomici per aumentare la popolarità del tuo ristorante tra le masse.

Un ristorante di successo non significa solo mangiare bene. Devi scegliere i migliori cuochi e personale tramite un'agenzia in-game. E questo rende Cafeteria Nipponica elettrizzante come gestire un ristorante nella vita reale. Sebbene il gioco sia uno dei migliori giochi di cucina disponibili su piattaforme mobili, non è gratuito. Tuttavia, vale sicuramente la pena provare.

2) Cooking City

Alcuni giochi di cibo hanno una focalizzazione nitida sull'aspetto della cucina, lasciando dietro di sé il meccanico del ristorante. Tuttavia, ciò non significa che non siano buoni. Prendi ad esempio Cooking City, uno dei migliori giochi di cucina che si concentra esclusivamente sulla preparazione del cibo.

In Cooking City, il tuo obiettivo principale è completare le combinazioni di cibo con un tempismo perfetto. In un certo senso, si tratta di multitasking o di un'ottima gestione del tempo. Rimanere entro il limite di tempo mantenendo il cibo ben preparato determina la soddisfazione del cliente. Questi, a loro volta, determineranno i tuoi profitti alla fine di ogni giornata di gioco.

Cooking City potrebbe essere più semplice di altri giochi di cucina perché elimina l'aspetto della gestione del ristorante, ma è comunque divertente da giocare. Per finire, ha uno stile artistico luminoso e colorato che farà desiderare a chiunque il cibo che mette in mostra.

3) Cooking Craze: Restaurant Game

I videogiochi di cucina come Cooking Craze sono popolari in parte a causa dello stile artistico affascinante e colorato. Tuttavia, ciò non significa che l'appetitosa arte del cibo sia la sua unica caratteristica che attira l'attenzione. Le sue semplici meccaniche di cottura sono ciò che attira i giocatori occasionali.

Come Cooking City, Cooking Craze si concentra sulla consegna di combo di cibo ai clienti che passano. Attraverso di esso, puoi preparare varie cucine e persino cuocere diversi pasticcini che non puoi fare in altri giochi di cucina. C'è anche una meccanica che ti consente di espandere la tua attività man mano che cresci e impari più ricette.

Il gioco non manca quando si tratta di aspetti che possono invogliare continuamente a giocare. Cooking Craze offre tornei di cucina, missioni e avanzamenti di livello che ti tengono motivato. Nonostante lo stile artistico carino del gioco, potrebbe non essere facile per tutti. Il gioco diventa sempre più difficile man mano che avanziamo, ma è anche questo che lo rende divertente. È sicuramente uno dei migliori giochi di cucina se siete pronti per la sfida.