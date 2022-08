Quando Gorbaciov fu protagonista della pubblicità di Pizza Hut

Mikhail Gorbaciov è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. È scomparso ieri, martedì 30 agosto, all'età di 91 anni. A lui si deve, fra le altre cose, la fine della guerra fredda. Nonostante questo, uno spot girato da Gorbaciov nel 1997 fece parecchio scalpore.

L'ex leader sovietico partecipò infatti a una pubblicità di Pizza Hut, nota catena di ristorazione statunitense, che aprì a Mosca nel 1990, tra i primi ristoranti Usa ad arrivare in Russia.

Gorbaciov nella pubblicità di Pizza Hut

Lo spot, che dura un minuto, si apre con una serie di immagini di Mosca coperta dalla neve. Gorbaciov sta camminando con un ombrello insieme alla nipote Anastasia. Poi entrano in un locale Pizza Hut sulla Piazza Rossa e si siedono a un tavolo nell'angolo. Una famiglia è seduta a un altro tavolo poco distante. Il padre nota Gorbaciov e si lamenta: «Grazie a lui abbiamo confusione economica». «Grazie a lui abbiamo un'opportunità», ribatte il figlio. E così via in un crescendo di discusssioni. La madre interviene: «Grazie a lui abbiamo tante cose... come Pizza Hut». La pizza alla fine mette tutti d'accordo: si alzano dai loro posti, pizza al taglio in mano, e inneggiano a Gorbaciov.

La pubblicità si chiude con una voce fuori campo che dice «Niente unisce le persone meglio di una bella pizza da Pizza Hut».

Ovunque, ma non in Russia

Lo spot, girato nel 1997 a Mosca, è andato in onda l'anno successivo a livello internazionale, ma non è mai stato trasmesso in Russia.

Per Gorbaciov fu comunque un affare: si parla di un milione di dollari, utilizzati dal leader sovietico per la sua fondazione, che si occupa di progetti umanitari e ambientali in tutto il mondo.