Qual è l’ingrediente perfetto? Lo spiega Maria Grazia Cucinotta

L'attrice Maria Grazia Cucinotta in un video presenta il programma L’ingrediente perfetto che conduce su La7. «Questo programma è nato per caso, ero andata ospite a un programma prodotto da Elio Bonsignore e lui subito dopo ha chiesto al mio agente “ma Maria Grazia lo farebbe un programma di cucina?”: così Maria Grazia Cucinotta, in un video per askanews spiega come è nato “L’Ingrediente Perfetto”, il programma settimanale di cucina e di promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane che conduce la domenica su la7.

Maria Grazia Cucinotta



Come nella cucina di casa

«Mi sono detta “mi piace cucinare, mi piace condividere”, è un po’ come essere in cucina quando faccio le cene con le mie amiche, si comincia a stare insieme, a parlare e poi diventa qualcosa di scambio, ci si scambiano le ricette, i piccoli segreti, e così è l’ingrediente perfetto, ha aggiunto Cucinotta.



«Condivido il mio piatto con i miei amici – ha proseguito – è un modo per imparare, è un modo per scoprire le varie eccellenze in giro per l’Italia. Per me cucinare è un modo per coccolare, ogni piatto deve essere delicato, deve viziare l’altra persona, devi viziare anche te stesso. Il cibo per me è amore e coccole e attenzioni, cuciniamo insieme, perché fa bene al cuore, fa bene alla mente e fa bene a tutte le persone che amiamo», ha sottolineato.



Cucina galleggiante sulle rive del Tevere

Anche per questa nuova edizione Maria Grazia Cucinotta dalla sua cucina galleggiante sulle rive del Tevere propone ogni domenica 4 ingredienti perfetti, raccontati direttamente dai produttori locali, e realizza in studio due ricette a stampo tutoriale. Tornano anche Gianluca Mech e Giacomo Vitali con lo spazio dedicato alle ricette light. La novità di questa edizione, una nuova rubrica dove la conduttrice racconta le cucine dal mondo.



L’Ingrediente perfetto è prodotto dalla “Me Production Srl” di Elio Bonsignore, in collaborazione con Cairo RCS Media, scritto da Luca Balsamo e Veronica Moccia, diretto da Jonathan Paladini.



Fonte: askanews