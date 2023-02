Quali sono le speranze del Milan di vincere la Champions League secondo i siti di scommesse italiani

Il Milan, reduce dal brutto andamento del mese scorso, sembra essersi ripreso, e tutto fa ben sperare che questa scia positiva si possa protrarre a lungo. La vittoria sul Tottenham nell’andata degli ottavi ha acceso un pò di speranza sulle prossime partite da giocare in Champions League, e se tutto andrà per il verso giusto ci sarà la possibilità di un ritorno del Milan di Pioli al calcio che eravamo abituati a vedere.

Il Milan si ritroverà ad affrontare il Tottenham per la seconda volta nella gara di ritorno degli ottavi, con una differenza però: che questa volta la squadra di Conte giocherà in casa. Quel che la maggior parte dei tifosi e dei Bookmakers si chiedono, è quante possibilità ci siano che il Milan possa salire alla ribalta e guadagnarsi la vittoria in Champions League.

Le possibilità del Milan in Champions League da parte dei siti di scommesse più autorevoli



I siti scommesse sportive italiani vedono attualmente una vittoria del Milan in Champions League su quote che si aggirano intorno a 33.00. Valori che possono sembrare scoraggianti, ma se contiamo la situazione di partenza della squadra, lasciano intendere un eventuale grande spazio di manovra. Il piazzamento ai quarti di finale potrebbe, anzi quasi sicuramente, portare ad un aumento delle probabilità. Per i Bookmakers però è ancora troppo presto, visto che nemmeno i risultati portati da tutte le squadre nelle gare di andata sono stati in grado di smuovere le gerarchie. Al primo posto vediamo infatti un implacabile Man City quotato fisso a 3.00, e a seguire Bayern Monaco, Real Madrid e Napoli rispettivamente quotati a 4.50, 7 e 7.

Le gare di ritorno saranno quindi fondamentali per un eventuale ribaltamento, se il Milan dovesse portare a casa anche questa, potrebbe riuscire con la giusta mentalità ad affrontare le big di questo evento. Una possibilità che sembra sempre più concreta, e che potrebbe regalare da qui in avanti ben più che una sorpresa.





La ripresa della squadra: il Milan in risalita in campionato

Ormai il momento di crisi che la squadra Rossonera si è ritrovato a passare nel post mondiale sembra essere solo un lontano ricordo. A sancire la ripresa sono state una serie di vittorie da più fronti, ad iniziare dal buon andamento in serie A, in cui risultati non si vedevano da tempo, fino ad arrivare alla vittoria all’andata contro il Tottenham. Un avversario temuto ma che il Milan ha saputo fronteggiare nei migliori modi.

Il club sembra aver riacquistato quella fiducia ormai persa da tempo, e sicuramente questa ritrovata serenità giocherà un ruolo fondamentale nelle prossime partite. Quella di ritorno non sarà una partita facile, il Tottenham in casa gioca bene, e sicuramente scenderà in campo con l’obiettivo di rovesciare il punteggio iniziale, che ricordiamo è terminato con un 1-0 da parte del club Rossonero, un punteggio che se non si presta la dovuta attenzione, potrebbe essere facile da sovvertire.





Gli ostacoli da superare nel percorso dei Diavoli

La prossima partita da giocare sarà quella decisiva per ufficializzare la ripresa totale del Milan e aumentare le possibilità che possa portarsi a casa la finale. Nel caso di una vittoria contro la squadra guidata da Antonio Conte, il Milan si ritroverà ai quarti, che fino al sorteggio rappresentano un’incognita. I sorteggi si svolgeranno prossimo 17 Marzo, e da quel momento tutto potrebbe accadere.

Il Milan potrebbe ritrovarsi con molta probabilità a fronteggiare una squadra Italiana fra Inter e Napoli (nell’eventualità che entrambe si qualifichino ai quarti), il che potrebbe rappresentare un grande ostacolo da superare, il Napoli infatti attualmente è una tra le favorite per la vittoria. Se il pericolo lo si avverte in casa, al di fuori non è di certo da meno. Il Manchester City attualmente è la più favorita per la vittoria.