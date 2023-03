Quando un uovo sodo può diventare una "dichiarazione romantica"

Lunedì 3 aprile ci sarà la finale del Grande Fratello Vip 7. Dopo 6 lunghi mesi di reality finalmente il programma condotto da Alfonso Signorini si avvia verso la conclusione che decreterà il vincitore o la vincitrice.

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del grande fratello ci sono Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Anche se i veri “chef” di questa edizione sono stati Luca Salatino, Davide Donadei e Milena Miconi, il piatto che rimarrà nella memoria dei fan è l’uovo sodo della “Reina” o “Bebè” (così la Marzoli è nota ai suoi fan). Infatti, in uno dei suoi precedenti reality in Cile, la ragazza venezuelana ma con origini italiane, si è distinta, oltre che per la sua simpatia ed esplosività che hanno conquistato quest'anno il pubblico italiano, per le sue "scarse" abilità ai fornelli tanto da essere riuscita a sbagliare anche un semplice uovo sodo. E allora perché il suo "piatto" è così famoso? Perché, nella casa più spiata d’Italia, Oriana ha vissuto una conoscenza romantica, non poco travagliata, con l’imprenditore veneto Daniele Dal Moro. Il loro rapporto litigioso si è sempre contraddistinto e ha tenuto incollati i loro fan (per il popolo di twitter #oriele, o anche detti i surgelati) fino ad orari folli, in quanto le loro liti e le loro riappacificazioni potevano terminare anche a mattino inoltrato. Il bel veneto però ha dovuto abbandonare la casa per via di una squalifica, e quindi il loro rapporto si è interrotto bruscamente. Infatti lui ha dovuto abbandonare la casa senza poter salutare né la “sua” Oriana né gli altri concorrenti. Lei però nella fretta è riuscita a scrivergli una lettera, che lui ha pubblicato 48 ore dopo sul suo profilo Instagram, in uno scatto accompagnato da un paio di polaroid di loro due insieme, e appunto un uovo sodo, proprio a ricordare "il piatto preferito della Reina”.

Piangendo per Daniele che posta la lettera che Oriana gli ha scritto con sotto la didascalia “hola bebè” ??????#oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/lzkY20fFGv — sisonokevin (@oriele__era) March 18, 2023

Sicuramente un gesto carino e molto originale, poco scontato, ma pensato. Ecco, quindi, che anche un semplicissimo “uovo sodo” può diventare una "dichiarazione romantica". Sappiamo bene che questa non è stata dichiarazione d’amore, o almeno non vogliamo illuderci in quanto i surgelati non erano ufficialmente una coppia, ma al di là di tutto il gesto carino rimane e può essere quindi classificato come romantico.

Lunedi 3 aprile ci sarà infine la finale, che il Dal Moro avrebbe comunque meritato, e in attesa di sapere se effettivamente la “Reina” salirà sul trono che gli spetta, tutti noi telespettatori che ci siamo appassionati agli #oriele ci chiediamo: ci saranno altre uova sode? Noi glielo auguriamo.