Il panino perfetto secondo il musical chef Vittorio Gucci e la figlia Sofia

È partito il viaggio della nuova serie “Il Panino Perfetto”, format on the road che toccherà diverse regioni d’Italia per raccontare i luoghi, le persone, andando in profondità nelle filiere agroalimentari, utilizzando prodotti a Km0 con l’obiettivo di sfidare la tradizione gastronomica. Protagonisti sono una coppia, padre e figlia, lui rock, lei chic: Vittorio Gucci, il musical chef, e Sofia Plescia, modella e aspirante attrice. Due mondi che trovano il loro campo di sfida a tavola.

: Vittorio Gucci, il musical chef, e Sofia Plescia, modella e aspirante attrice

Vittorio Gucci e Sofia Plescia, due mondi “culinari” a confronto

Vittorio, musicista con 20 anni di televisione alle spalle, ha il pallino per il cibo e i tatuaggi, sempre alla continua ricerca di spunti, ispirazione, di nuovi sapori: «Mi piace definirmi l’ignorante gourmet». Il suo mantra è «Io mangio tutto, tra due fette di pane». Sofia, giovane e bellissima, è il suo esatto opposto, amante del gourmet. Durante il viaggio apprenderà, posterà sui suoi seguitissimi social - spesso annoiandosi - ma senza mai arrendersi. Intelligenza brillante, racconterà le curiosità che legano i luoghi al cinema e alla cultura.

Su e giù per la penisola a caccia del panino perfetto

Sono partiti da Milano a bordo di un veicolo elettrico. Durante il tragitto si ricaricheranno grazie al servizio Enel X Way: infatti utilizzando l’app saranno in grado di trovare subito il punto di ricarica disponibile più vicino consultando la mappa, scegliere la presa di ricarica veloce e monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento.

Prima tappa delle riprese è Napoli tra il celebre mercato della Pignasecca, sui Monti Lattari e in cima al Vesuvio. Il team poi si sposterà a Caserta, per poi toccare Matera, Polignano, Palermo, Catania, Tropea e Cosenza per un totale di 8 puntate che andranno in onda a maggio su Food Network, realizzate da Big Bang Production. Sarà possibile seguire il viaggio con “Il Panino Perfetto” su Instagram e Facebook.