Food network, in viaggio tra ricette e incontri per una "Manciata di Sicilia"

Negli anni, grazie al suo entusiasmo contagioso e alla passione per il cibo, Giusina Battaglia, volto di punta di Food Network (canale 33 del Digitale terrestre), è riuscita a conquistare il cuore degli spettatori. I suoi programmi tv sono un mix di ricette deliziose, consigli pratici e aneddoti personali legati al cibo e ai fornelli e, puntata dopo puntata, la giornalista e food blogger che il grande pubblico ha imparato ad apprezzare in “Giusina in Cucina”, ha l’abilità di trasmettere non solo la passione per la cucina, ma anche il valore di condividere momenti speciali attorno a un tavolo.

Giusina Battaglia, protagonista di Una manciata di Sicilia e Giusina in cucina - Seacily edition

"Una manciata di Sicilia" e "Giusina in cucina - Seacily Edition": i programmi di Giusina Battaglia

E ora, da sabato 10 giugno (alle 15,45) torna sul piccolo schermo con il nuovo programma “Una manciata di Sicilia” e, da sabato 24 giugno (sempre alle 15,45), ripropone l’appuntamento estivo “Giusina in cucina - Seacily Edition”. “Una manciata di Sicilia” è un viaggio alla scoperta della ricca tradizione culinaria e culturale dell’isola. Giusina esplorerà le diverse città e le loro specialità gastronomiche, accompagnata dallo chef Peppe Giuffrè e dal cantastorie Salvo Piparo. Protagoniste del programma, prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery in collaborazione con la Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (da un’idea di Tempo Reale), sono in particolare le città di Palermo e Marsala.

A partire dal 24 giugno, invece la giornalista tornerà anche con "Giusina in cucina - Seacily Edition". Questa volta, il focus sarà sul Parco delle Madonie e sui suoi tesori culinari. Giusina visiterà i vari comuni della zona, preparando piatti tradizionali con un tocco di mare. Inoltre, avrà ospiti speciali come lo Chef Tony Lo Coco e il maestro pasticcere Mario Fiasconaro. Immancabile la presenza del cantautore Lello Analfino che, anche in questa stagione (sei puntate da trenta minuti prodotte da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery) accompagnerà Giusina nel suo viaggio.



Tutte le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.