Ristoranti sulla spiaggia? Li svela un'app gratuita tutta italiana

Dove mangiare, letteralmente, con i piedi nell’acqua? Per saperlo, è nata Cucinamare, guida online e app gratuita italiana della ristorazione balneare. Dopo tre anni di indagine, ricerca e lavoro, la guida, ideata da Antonio Boco e Fabio Starnini, seleziona una lista "radicale e selettiva" fatta di oltre 180 indirizzi distribuiti su tutte le coste italiane, Isole comprese.

Il focus della guida sono gli stabilimenti attrezzati, senza dimenticare tuttavia le spiagge libere e le tavole di alta cucina sul mare, fino a una mini-sezione dedicata ai trabocchi. L'app (per iOS e Android) è scaricabile gratuitamente, facile da consultare pur dichiarandosi ricchissima di informazioni, e nelle intenzioni dei promotori «utilizzabile per vivere bei momenti in spiaggia, tra colazioni, aperitivi, pranzi e cene sul mare».