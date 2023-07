Autunno/inverno 2023 da gustare in tv: ecco i programmi di food e turismo della Rai

Tanti i programmi a tema viaggi e food sulla Rai dal prossimo autunno

Per gli appassionati di programmi Tv dedicati ai viaggi e al food, la Rai ha svelato i suoi palinsesti per l'autunno/inverno 2023. Oltre alle tanto attese grandi fiction e ai programmi in prima serata, sono stati annunciati i titoli che ci faranno compagnia durante il giorno su Rai1, Rai2 e Rai3.

Rai1

Torna l’appuntamento quotidiano con la Clerici

A partire da settembre torna alle 11.50 Torna Antonella Clerici con “È sempre mezzogiorno”, lo show quotidiano che usa la cucina come pretesto per far compagnia ai telespettatori, parlare di attualità, giocare con il pubblico, intervistare ospiti e portare la natura in studio con uno stile contemporaneo. Ogni giorno la Clerici accoglierà il pubblico a casa sua con l’allegra brigata del programma - composta da una fantastica squadra di chef, una rinomata nutrizionista, un giovane esperto di food e un insolito disturbatore.

Il weekend su Raiuno con Linea Verde

Dal 2 settembre, il sabato alle 12 andrà in onda "Linea Verde Bike", condotto da Federico Quaranta e Giulia Capocchi. Il nuovo spin off è un racconto del territorio italiano dalla prospettiva di chi lo percorre grazie al mezzo di trasporto green per eccellenza: la bicicletta.

Dal 16 settembre alle 12.30 Monica Caradonna ed Elisa Isoardi presentano "Linea Verde Life”. Le due conduttrici guideranno il pubblico attraverso una serie di approfondimenti su tematiche come la mobilità sostenibile, l'energia pulita, l'agricoltura biologica, il riciclo e tanto altro. Grazie all'esperienza e alla passione di entrambe, il programma offrirà informazioni preziose e pratiche che aiuteranno i telespettatori a fare scelte consapevoli per un futuro più sostenibile. "Linea Verde Life" non si limiterà solo a fornire informazioni teoriche, ma presenterà anche storie di successo e esempi concreti di città e persone che si stanno impegnando per rendere le nostre comunità più eco-sostenibili. Saranno proposti approfondimenti su progetti innovativi, iniziative sociali e soluzioni pratiche che tutti possiamo adottare per contribuire a preservare il nostro pianeta.

Dal 17 settembre, ogni domenica alle 12.20, i telespettatori potranno godersi il ritorno di "Linea Verde" su Rai1. Questa storica trasmissione, condotta da Giuseppe Calabrese e Livio Beshir, riprenderà il suo affascinante viaggio nell'Italia della bellezza e dei sapori. "Linea Verde" ci condurrà alla scoperta di borghi che rinascono, territori che crescono e di tutto ciò che rende unica l'Italia dal punto di vista agroalimentare. Sarà un'opportunità per immergersi nelle tradizioni, nelle tipicità locali e nelle meraviglie paesaggistiche del nostro Paese.

Giuseppe Calabrese e Livio Beshir, con la loro passione, ci guideranno attraverso il percorso di "Linea Verde", svelandoci i segreti di piccoli produttori locali e di grandi aziende agroalimentari che lavorano con dedizione e amore per portare sulle nostre tavole prodotti di qualità.

Durante le puntate di "Linea Verde", avremo l'opportunità di conoscere le eccellenze culinarie delle diverse regioni italiane, dagli oli extravergini di oliva ai formaggi pregiati, dai vini rinomati alle specialità gastronomiche uniche. Ci verranno presentati i metodi di coltivazione tradizionali e sostenibili, le tecniche di produzione artigianali e le storie di persone che hanno dedicato la loro vita a preservare e valorizzare le tipicità locali.

Ma "Linea Verde" non si limiterà solo a raccontare la storia del cibo. Saranno presentati anche borghi e paesaggi che custodiscono un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore e verranno svelati i tesori nascosti e le iniziative che stanno contribuendo alla rinascita di questi luoghi.

Da Linea Verde a Linea Blu anche sulle orme del Vespucci

A partire dal 30 settembre, gli amanti del mare potranno immergersi in un nuovo viaggio televisivo grazie a "Linea Blu Discovery". Questo programma, composto da quattro puntate, sarà condotto da Fabio Gallo e Giulia Capocchi, due esperti del mondo marino. "Linea Blu Discovery" si propone di comunicare l'impegno del settore ittico italiano nella salvaguardia dell'ambiente marino e nella valorizzazione del patrimonio delle risorse che il Mediterraneo offre. Durante le puntate, Fabio Gallo e Giulia Capocchi ci porteranno alla scoperta di luoghi affascinanti, raccontandoci le storie delle persone che lavorano nel settore ittico e le sfide che affrontano per preservare e valorizzare l'ecosistema marino. Attraverso interviste, reportage e immagini mozzafiato, il format ci porterà in viaggio lungo le coste italiane, scoprendo i tesori nascosti del Mediterraneo e mettendo in luce l'importanza della conservazione del patrimonio marino. I telespettatori potranno apprezzare la bellezza degli ambienti marini e comprendere come sia cruciale tutelarli per le future generazioni.

Da ottobre, il sabato alle 12 sarà la volta di "Linea Verde tipico" al cui timone troveremo Federico Quaranta. Si tratta di un nuovo format, ideato in collaborazione con la fondazione Filiera Italia, che mira a promuovere il Made in Italy agroalimentare. Il 28 ottobre alle 14 da non perdere la puntata di "Lineablu Speciale Vespucci”, dedicata alla storia del famoso veliero.

Da novembre il sabato alle 12 sempre Federico Quaranta sarà alla guida di "Linea Verde Start”, un viaggio nel mondo dell'artigianato italiano. Il 4 e l’11 novembre alle 14.05 appuntamenti speciali con "Sentieri", condotto da Lino Zani e Margherita Granbassi.

Montagna protagonista con Linea Bianca

A partire dal 23 dicembre, ogni sabato alle 14, la montagna tornerà protagonista su Rai1 con il ritorno di "Linea Bianca". Questa storica trasmissione, guidata da Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani, continuerà il suo affascinante racconto delle "storie di montagna”. Il programma ci porterà in un viaggio indimenticabile attraverso l'Italia, da Nord a Sud, alla scoperta delle meraviglie che solo le montagne italiane possono offrire. Sarà un'opportunità per immergersi nella bellezza delle cime e dell'aria fresca e pura e per conoscere le persone che vivono e lavorano in queste regioni. Massimiliano Ossini, volto storico di "Linea Bianca", ci guiderà con la sua passione e la sua competenza lungo sentieri panoramici e inesplorati, svelandoci angoli nascosti e luoghi incantevoli che ci faranno innamorare della montagna. Giulia Capocchi, esperta del mondo outdoor, ci regalerà consigli preziosi su come vivere al meglio l'esperienza in montagna, dai percorsi escursionistici alle attività sportive invernali. La presenza di Lino Zani, alpinista e scrittore, arricchirà ulteriormente il programma con le sue esperienze personali e le sue storie mozzafiato, che ci trasporteranno in luoghi remoti e spettacolari.

Rai2

Su Rai2 tra cuochi e paesi d’Italia

Dal 16 settembre 2023 per quattro puntate, il sabato alle ore 11.15, verrà proposto “Saranno Cuochi”. Si tratta di un nuovo format realizzato con Fondazione Barilla in cui nove ragazzi, provenienti da tutta Italia, si ritrovano a Parma alla ricerca di un riscatto sociale. Entreranno a far parte in questa scuola con l’obiettivo di vincere la possibilità di stage in ristoranti di spicco.

Dal 17 settembre, la domenica alle 14, Livio Leonardi sarà al timone di “Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni”, storico format dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale, architettonico e artistico, con racconti legati ai luoghi dell’arte e della storia, le tradizioni, la cultura di un popolo, i paesaggi, gli usi e i costumi. Dal 30 settembre, il sabato alle 16.30 Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni presentano "Dreams Road” tornano in sella alle loro motociclette per raccontare luoghi e percorsi nei territori più affascinanti di tutto il mondo.

Alla scoperta della pizza su Rai2

Da ottobre, il sabato alle 11.15 appuntamento con "Pizza Doc", occasione per immergersi nel mondo della pizza italiana. In ogni puntata Tinto, Carolina Rey e i loro ospiti, due pizzaioli sempre diversi, dovranno ideare antipasti e pizze che avranno come protagonisti i prodotti raccontati attraverso i servizi esterni.

Sempre da ottobre, il sabato alle 12:20 andrà in on onda "Cook 40'" dedicato a coloro che amano la convivialità ma non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli. “40” sono i minuti a disposizione per preparare non un solo piatto, ma un menu composto da antipasto, primo, secondo, contorno e dessert. A condurlo ci sarà Flavio Montrucchio.

Da ottobre, la domenica alle 15, sarà la volta di “Origini", un nuovo capitolo nella storia dei programmi di territorio nati dalla grande famiglia di “Linea Verde”, questa volta dedicato al tema affascinante della storia della nostra nazione. Francesco Gasparri e Valentina Caruso viaggeranno alla scoperta di siti archeologici poco conosciuti di straordinario interesse storico e culturale, come Segesta, Grumetum, Tiscali o Libarna.

Rai3

I racconti di provincia con Federico Quaranta

Dal 10 settembre, per quattro puntate, la domenica in prime time spazio a "Il provinciale - Il racconto dei racconti”. Federico Quaranta conduce un viaggio in prima serata alla scoperta delle origini della cultura italiana, ciò che determina il carattere, la lingua, l’antropologia di una regione. Fuori dalla bolla delle grandi città, l’Italia è una Nazione “provinciale” per definizione, vive nella molteplicità dei suoi dialetti, delle sue tradizioni, del suo patrimonio di leggende.

Nei programmi Rai tutto il bello e il buono dell'Italia

Dall’11 settembre, alle ore 16, torna “Geo” con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. È il programma dedicato alla natura, all’ambiente e alle culture del mondo. Nei suoi grandi documentari e con gli esperti in studio, il programma racconta la Terra e le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, dunque i capolavori naturali e le meraviglie dell’arte, ma anche i grandi squilibri ambientali che compromettono la salute se non la sopravvivenza delle specie, uomo compreso. A parlarne sono gli scienziati, ma anche chi – soprattutto giovani – interpreta in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita, chiedendo all’economia e alla politica strumenti che rendano agili e proficue scelte diverse, comportamenti più virtuosi, in grado di invertire la rotta. Prosegue anche in questa edizione il viaggio nel territorio italiano, alla scoperta delle nostre millenarie tradizioni che continuano a stupire e che rivelano lo stretto legame di ogni luogo con i suoi abitanti, i mestieri e i prodotti della terra.

Il palio d’Italia per raccontare il Belpaese

Dal 3 ottobre, (il lunedì/martedì/venerdì) alle 15.20, per trentatré puntate, Angela Rafanelli condurrà "Il palio d’Italia" dove il protagonista sarà il paese con la sua storia, le sue tradizioni, le sue ricette. Nel gioco finale i due paesi, schierati al centro della piazza, si sfidano in un quiz divertente e sopra le righe sul protagonista di puntata. A fare da giudici, alcuni personaggi locali: il prete, il farmacista, una signora simpatica, l'abitante più anziano. Angela Rafanelli porrà una serie di domande, ognuna del valore di un punto, su curiosità, tradizioni e stranezze di quel territorio. Al termine del gioco finale chi ha ottenuto più punti si aggiudica l’ambito titolo di Campione dei Paesi Massimi.

Il ritorno de Kilimangiaro

Sempre da ottobre, la domenica alle ore 17.15, riprende Kilimangiaro, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana e che torna in versione speciale per celebrare i dieci anni della conduzione di Camila Raznovich. Ospiti d’eccezione e nuovi filmati, racconti e storie di viaggiatori illuminano la domenica pomeriggio di Raitre, per esplorare, capire e divertirsi. Tra le novità di questa stagione, una finestra aperta sulle manifestazioni da non perdere: festival, mostre, e grandi eventi. Viaggiatori da tutto il mondo sono in collegamento costante con la redazione e raccontano in diretta le loro avventure: a piedi o in biciletta, in moto o in barca a vela, in camper o in autostop. Nuovi spazi dedicati a percorsi culturali, artistici ed enogastronomici. Un’attenzione particolare è rivolta all’ambiente, ma anche al cibo e alla cucina nel mondo. Non manca lo sguardo attento del geologo Mario Tozzi sui cambiamenti climatici e sul pianeta.