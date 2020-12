86gradi.it, enoteca virtuale. L’originale e-shop di OnestiGroup per il canale b2c

Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 12:00

L

La home page di 86gradi.it, il sito B2C di OnestiGroup

Un viaggio virtuale nel mondo spirits di fascia premium

Perodotti "all you need" per preparare cocktail

continua a volare in modo esponenziale. Una tendenza in atto ormai da mesi. Avevamo avuto modo di vedere come gli italiani si stessero avvicinando sempre più al mondo deglipreferendo la comodità di scegliere e ordinare da casa i prodotti ma, da quando sono iniziate ledovute all’emergenza Coronavirus, l’e-commerce ha fatto segnare un ulteriore balzo in avanti nei consumi con grande interesse anche verso ilL’effetto “resto a casa” ha causato una serie di cambiamenti nei comportamenti e nello stile di vita. Gli italiani si ritrovano a modificare non solo le proprie, ma anche quelle del consumo alimentare. E le aziende stanno cercando diriorganizzandosi e rimodulando la loro offerta.Anche, azienda di Fiorenzuola d’Arda (Pc) specializzata nella distribuzione nel settore beverage , per andare incontro alle nuove esigenze dei privati, offre da oggi il servizio die presenta sul mercato “” il cui nome nasce dall’anno di fondazione, 1986, del Gruppo piacentino e ne condivide le iniziali: “O.G.”.L’azienda, storicamente presente sul mercato nazionale nel comparto vini e spirits di fascia premium, dedica ai suoi estimatori un’esperienza unica d’acquisto: 86gradi.it offre un viaggio virtuale che conduce in tutte le parti del mondo alla scoperta diL’offerta che si trova all’interno del sito è piacevolmente originale: isonodalle molteplici: alcuni con, altri, altri ancora unisconoche mettono subito in chiaro il proposito con cui OnestiGroup si affaccia al mondo del B2C: il valore dell’esperienza davanti a quello della singola etichetta.86gradi.it garantisce anche un servizio a elevato valore aggiunto proponendo in alcuni specifici assortimenti il mix corretto di prodotti “all you need” per, alcunipartner del gruppo, come il “Negroni del Marinaio” (by Mag Cafè di Milano). In altri casi è a disposizione tutto il necessario per passare una piacevole serata, dall’aperitivo al digestivo.Un collage di proposte originali e pratiche, tematiche ed “esperienziali”, tutte organizzate sotto una. Scorrendo il sito infatti l’impressione sarà quella di essere in una libreria o in un negozio di dischi;che invita a cliccare per scoprire il suo contenuto. Insomma, anche dopo una breve visita al nuovo sito di OnestiGroup appare chiaro il messaggio che il gruppo vuole trasmettere con la scritta che campeggia in home page: “Non chiamateci pacchetti”.Consegna in tutta Italia con corriere espresso.Sobrietà, etica, rispetto, trasparenza e originalità: sono questi i valori di OnestiGroup!Per informazioni: www.onestigroup.com