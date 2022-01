A pranzo con Leopold Bloom al Davy Byrnes Pub per il Centenario dell’Ulysses di Joyce

Il prossimo 2 febbraio si celebra il centenario dell’Ulysses di James Joyce: il cibo, così come molti aspetti della vita quotidiana dell’epoca, è un elemento che ne attraversa i capitoli. Pochi forse sanno che lo scrittore irlandese iniziò a scrivere la sua opera a Trieste dove visse quasi ininterrottamente tra il 1904 al 1915 e che probabilmente questo è uno dei motivi per cui l’Italia è il Paese con il più alto numero di traduzioni del romanzo.

La statua di James Joyce in North Earl Street a Dublino



Cibo e diversità di classi



Moltissimi sono i riferimenti che mettono in risalto la relazione del cibo con le vite delle persone, la classe sociale, il temperamento individuale, senza dimenticare il suo legame con il sesso, mentre i suoi suoi rituali si riflettono sulla cultura e i costumi sociali.



Non è un caso che il protagonista Leopold Bloom, durante il pranzo della sua giornata-odissea del 16 giugno 1904, rifletta sulle scelte alimentari della "Crème de la crème", contrapponendole all'eremita con un piatto di legumi" e sottolinenado anche attraverso la frase “Know me come eat with me” che il cibo, come un vestito, definisce la personalità.



Le ricette di Bloom al Davy Byrnes Pub



In quest’anno del centenario del libro, nonchè dei 140 anni dalla nascita del suo autore, l’Ente del turismo Irlandese invita a cimentarsi con qualche ricetta di piatti presenti nel capolavoro, a partire dal “semplice” e gustosissimo sandwich al gorgonzola e senape, accompagnato da un bicchiere di Borgogna, ovvero il il piatto forte del celeberrimo pranzo di Bloom al Davy Byrnes Pub.



Sandwich al gorgonzola e senape

Ingredienti

soda bread a fette

una fetta spessa di gorgonzola piccante

senape picante

fette di pomodoro

lattuga ripassata nel burro

burro non salato

pepe fresco macinato

Preparazione

Imburrare il pane, spalmarlo con un velo di senape, aggiungere su una delle fette un paio di foglie di lattuga, il pomodoro e il gorgonzola. Spolverare generosamente di pepe e chiudere con la seconda fetta. Consiglio: non lesinare sulla senape. Bloom non lo fece. Come si legge: “Punteggiò gocce gialle sotto ogni striscia rialzata”. In alternativa, si possono tagliare a pezzetti gorgonzola, lattuga e pomodoro, mescolarli velocemente e farcire così il sandwich.



Fette di fegato impanate e fritte con pancetta



Bloom amava tutte le frattaglie. Se al nostro gusto appare troppo ostico il rognone di montone per colazione, ci si può cimentare con il fegato impanato per pranzo.



Ingredienti

4 fette sottili di fegato di vitello,

1 tazza di pangrattato, condito con pepe nero e paprika,

4 fette di pancetta affumicata

2 cipolle medie, affettate sottilmente

1 cucchiaio di burro

1 tazza di brodo di manzo

1 foglia di alloro

1 pizzico di amido di mais.

Procedimento

Passare il fegato nel pangrattato e metterlo da parte. In una padella far rosolare la pancetta senza farla diventare croccante e stenderla su un piatto caldo. Stufare delicatamente la cipolla nel grasso della pancetta fino a farla ammorbidire e metterla insieme alla pancetta. Far sciogliere il burro nella padella, alzare leggermente la fiamma e far rosolare il fegato su entrambi i lati. Abbassare la fiamma, unire il brodo di carne e la foglia di alloro e far cuocere lentamente per 15 minuti.



Quando il fegato sarà tenero, metterlo da parte con la pancetta e le cipolle, alzare la fiamma a fuoco medio, sciogliere l'amido di mais nel fondo di cottura e mescolare senza fare grumi fino a ottenere la consistenza di un intingolo. Servire, cospargendo di intingolo le fette di fegato, la pancetta e le cipolle.



