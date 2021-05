Allungare la vita ai post social, ecco 4 regole per riuscirci

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 12:03

S

Come allungare la vita ai post

Aggiorna periodicamente

Trasforma i contenuti migliori

Sperimenta gli orari

Pianifica la cadenza giusta per te e il tuo pubblico

e isarebbero quelli con la. Fatta eccezione per i Pin di Pinterest infatti, paragonabili alla vita di un’ape invernale (circa 3 mesi), gli altri variano da 15-20 minuti () a 5-6 ore () fino a 48 ore (). Certamente i contenuti rimarranno visibili sulle pagine aziendali ma, la maggior parte delle persone usa i social semplicemente(news feed)… Per questi utenti, il più delle volte, sarai invisibile!Nell’infografica qui sotto lo vediamo brevemente, per poi approfondire in seguito i punti chiave.Di tanto in tantoe, nel caso in cui ci sia qualcosa di nuovo da dire in merito alla questione, modifica l’articolo e ripubblicalo. Puoi decidere se stravolgerlo completamente oppure semplicemente aggiungere una dicitura “Aggiornato alla tale data”. Un esempio banale per un ristorante potrebbe essere una video-ricetta migliorata!Quando si ha la fortuna di fare. Questo significa proporlo in tutte le salse perché non siamo tutti uguali… C’è chi preferisce leggere, chi ascoltare o guardare un video. Se pubblichi solo testo stai potenzialmente escludendo qualcuno interessato all’argomento, ma che non ti scoprirà mai perché, ad esempio, guarda solo video!Se hai già dei dati da cui partire , in modo da capire se c’è una relazione tra giorno/orario di pubblicazione e maggiori interazioni. Se non hai ancora dati sufficienti sperimenta e prendi nota. Tieni sempre presente che i primi minuti di vita di un post sono i più importanti, se c’è interazione in questo lasso di tempo i contenuti verranno mostrati a più persone, altrimenti spariranno alla velocità della luce., però una cosa è certa: non importa la quantità, bensì la qualità. Immagina di bombardare ogni giorno i follower con contenuti di basso valore e/o promozionali, quant’è la probabilità che queste persone clicchino finalmente su “nascondi post” oppure “smetti di seguire”? È ben più alta di quello che vorresti…In sostanza, dopo aver valutato il tempo che si ha a disposizione per la creazione di contenuti di valore e gli orari/giorni migliori, bisogna creare una routine e rispettarla con costanza, il pubblico ringrazierà!