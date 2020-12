Benedetta Rossi lascia temporaneamente il web. Basta video ricette: per il momento si dedica al marito

Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 01:01

, una delle più note blogger di cucina (candidata per alcuni anni anche nel sondaggio del Premio Italia a Tavola), lascerà la rete per un po’: per dedicarsi alla famiglia ed in particolare la marito Marco. La food-influencer di "", un fenomeno in Internet, diventata ha annunciato con un post di volersiper recuperare il rapporto con suo marito, messo in crisi dalloe dai mille impegni. «Ho bisogno di stare un po’ da sola con Marco» ha scritto.

Benedetta Rossi col marito Marco



E così i tanti follower della Rossi dovranno rinunciare a un po’ di novità, ma in compenso potranno rivedere i tanti video di ricette pubblicati nei vari social network o leggersi il suo ultimo libro di ricette.

«Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro” - scrive Benedetta -. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si e` stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti e` piu` vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme».