Bonus di benvenuto e programmi fedeltà: i vantaggi del gioco online

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 15:22

L

e piattaforme dedicate al gioco online mettono a disposizione dei nuovi iscritti e dei clienti più fedeli numerosi vantaggi: daicon o senza deposito aiper i giocatori più attivi, giocare online comporta numerosi vantaggi rispetto a giocare nei casinò “tradizionali”.Fonte: Unsplash.com



Come funzionano i bonus di benvenuto per chi gioca online?

Come accennato, uno dei vantaggi più interessanti destinato ai giocatori online è quello dei bonus: questo sistema è un ottimo incentivo per tutti gli utenti che si avvicinano per la prima volta a un casinò online e comporta un beneficio pressoché istantaneo non appena completata l’iscrizione. Grazie al bonus di benvenuto, infatti, dopo la convalida dell’iscrizione si ha diritto a un bonus per iniziare a giocare che si differenzia in due categorie: il primo bonus, destinato a chi non effettua subito un deposito, solitamente consiste in una piccola cifra che è possibile impiegare iniziando a giocare con determinati giochi online, mentre un bonus più sostanzioso viene concesso a chi si iscrive ed effettua anche il primo deposito, con la possibilità di sbloccarlo in cinque momenti diversi giocando pure in questo caso con specifici giochi appartenenti alla piattaforma. I bonus che è possibile ottenere giocando online non sono comunque riscuotibili unicamente al momento dell’iscrizione: molto spesso vengono distribuiti anche in occasioni speciali oppure al raggiungimento di una certa soglia di punti grazie ai programmi fedeltà, argomento che verrà ulteriormente approfondito nel prossimo paragrafo.



I programmi fedeltà e le raccolte punti digitali: tutti i vantaggi per gli iscritti

Il sistema dei bonus di benvenuto non è dunque l’unico esempio di vantaggi per chi si iscrive alle piattaforme di gioco digitale: un altro beneficio considerevole è la possibilità di aderire ai programmi fedeltà che queste ultime offrono agli utenti più attivi. Se si prospetta di giocare in maniera continuativa, infatti, conviene sempre partecipare a questo genere di programmi: non solo consentono di tenere traccia dei propri progressi, ma grazie a raccolte punti e a iniziative dedicate permettono di trarre vantaggi ulteriori, a livello di promozioni, dalla propria attività di gioco. Molto spesso, infatti, al raggiungimento di una certa soglia di punti si sbloccano livelli più avanzati di premi e promozioni esclusive: le ricompense variano da bonus per giocare ad alcuni giochi a giri gratis (nel caso delle slot machine online), dall’accesso a iniziative speciali o a servizi specifici. Di fatto, perciò, il funzionamento dei programmi fedeltà dei casinò online è analogo a quello di numerose iniziative già adottate anche in altri settori, come le carte fedeltà dei supermercati per i clienti che fanno la spesa nello stesso punto vendita oppure le raccolte punti digitali per chi acquista spesso nei negozi online.



Fonte: Unsplash.com

Iscriversi e giocare tramite la stessa piattaforma digitale presenta perciò numerosi argomenti a favore degli utenti più “fedeli”: grazie all’iscrizione online è possibile tenere traccia in maniera accurata dei punti raccolti, in maniera automatica, diversamente da come accade per le raccolte punti e i programmi fedeltà relativi alle attività “analogiche”, sempre a rischio di perdita di dati importanti o di confusione tra punti e scadenze.