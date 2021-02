Cucinare ricette gratis per tutti i gusti oggi è facile grazie a queste app

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 16:57

finita l’epoca in cui per poter provare nuove e gustose ricette dovevamo spendere decine di euro in costosi ricettari. Oggi grazie a internet possiamo trovare centinaia didirettamente sul nostro smartphone grazie a numerose app dedicate che vengono incontro a tutte le nostre necessità.



La rivoluzione gratuita di internet

Bisogna ammetterlo, la rete ci ha viziati e ci ha abituati a trovare tutto quello che ci serve a prezzi bassissimi o perfino gratis. Se infatti oggi possiamo acquistare moltissimi prodotti a costi decisamente ridotti, sono stati sviluppati anche tantissimi servizi e piattaforme che offrono servizi in maniera totalmente gratuita. Non è quindi raro oggi scaricare libri non più protetti da copyright senza spendere un centesimo, scoprire qualcosa di più sui giri gratis senza deposito offerti dai casinò digitali e divertirsi così con soldi virtuali, o trovare video esplicativi riguardanti tutto ciò che ci interessa con pochi semplici clic.

Anche il mondo del buon cibo si è fatto coinvolgere da questo trend e giorno dopo giorno nascono sempre più blog dedicati alle ricette più fantasiose o canali su YouTube. La tecnologia nel tempo ha però fatto un ulteriore passo avanti. Non solo, infatti oggi è possibile trovare praticamente tutto quello che ci serve gratis online, ma possiamo avere tutto ciò a portata di mano nel nostro smartphone grazie a nuove e moderne app dedicate proprio alla cucina

Le tante app dedicate alla cucina

Sembra che gli appassionati di cucina si siano sbizzarriti sviluppando veramente moltissimi tipi di applicazioni su cui è possibile trovare ricette sempre nuove. Tra queste ovviamente spiccano le app prodotte da piattaforme e canali di cucina già celebri come GialloZafferano: le Ricette. Se invece prediligiamo un tipo di cottura piuttosto che un altro, anche in questo caso esistono app che fanno al caso nostro: molti di questi programmi sono infatti dedicati alle diverse modalità di preparazione del cibo o agli elettrodomestici utilizzati, come nel caso delle app Ricette per Bimby o Ricette in pentola a pressione. Anche le diete non vengono dimenticate: sui principali store è possibile trovare applicazioni dedicate alle diete ipocaloriche come Perdita di peso ricette od ottimizzate per la cucina vegetariana o vegana come Ricette Vegetariane & Vegane.



Se invece siamo alla ricerca di modi innovativi per cucinare alcuni cibi particolari, non dobbiamo fare altro che cercare un determinato ingrediente tra le app. Spunteranno infatti molti risultati dedicati alla preparazione di specifici piatti come Cake Ricette, per quando abbiamo voglia di torte, o Ricette a base di pesce. Le app ci vengono infine in aiuto quando abbiamo il frigo pieno di avanzi e ingredienti che non sappiamo come utilizzare ma che non vogliamo buttare via. Applicazioni come Svuotafrigo cercano ricette partendo dagli ingredienti e permettono di scoprire metodi sempre nuovi per usare gli ingredienti che abbiamo a disposizione e dunque limitare gli sprechi, risparmiando così sulla spesa.







Certo, una copia de Il cucchiaio d’argento non può mancare in ogni casa italiana che si rispetti, ma se siamo alla ricerca di ricette nuove e nuovi metodi di cottura per dare una svolta al nostro pranzo e alla nostra cena possiamo trovare decine di risorse gratuite direttamente su smartphone grazie alle app dedicate alla cucina.

Fonte foto: www.pexels.com