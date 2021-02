Drg Comunicazione: 2021 sprint! Nuova immagine e sito web

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 21:36

Il nuovo logo di Drg Comunicazione con la caratteristica "impronta"

, agenzia di Gariga di Podenzano (Pc), da quasi 20 anni offree soluzioni personalizzate in ambitoe gestione della relazione, con particolare esperienza in ambito. Autorevolezza riconosciuta, tra gli altri, dache ha scelto l’agenzia emiliana per comporre la grandecirca lesul nuovo anno per ladel settoreUn 2021 partito di corsa e che ha visto Drg Comunicazione attiva anche nele nell’impostazione del. Innovazione e semplicità, nella direzione della trasparenza e dell'efficacia, sono tra i princìpi che guidano il team e si riflettono in queste due evoluzioni di inizio anno. Ilriprende la, segno distintivo dell'agenzia, che oggi acquisisce una forma moderna, più pulita e stilizzata, senza perdere l'originale identità che comunica l'idea di una creatività unica e peculiare. Ilva nella direzione di una user experience agevole e responsive. In primo piano, i: a parlare sono i fatti, e cioè alcuni dei lavori più significativi. Descritti nel loro insieme e con diverse tavole illustrative, ogni scheda dà conto di quanto studiato, ideato e realizzato per ciascuna attività dall’agenzia.A occuparsi del restyling, ile ildi Drg Comunicazione. Un articolato complesso di professionalità in grado di offrire un servizio a 360 gradi, dalla strategia di comunicazione all'idea creativa, fino alla realizzazione. Poter contare su un– senza affidare in outsourcing fasi di lavoro che comporterebbero costi aggiuntivi – permette di avere un controllo totale sui progetti.Per informazioni: www.drgcomunicazione.it